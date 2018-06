Astillero se estrena como líder de la ARC DM Los azules logran el mejor tiempo en las dos jornadas en Portugalete, mientras que Pedreña consigue la quinta plaza RAFA GONZÁLEZ PORTUGALETE. Lunes, 18 junio 2018, 08:07

Astillero logró el triunfo en la Bandera de Portugalete, primera de la Liga ARC 1, y se estrena como líder. Los remeros cántabros vencieron ayer y por el tiempo acumulado en las dos jornadas se llevaron el valioso estandarte, por delante de Lekittarra, Getaria y Pedreña. El éxito de los azules en aguas vascas y la cuarta plaza ayer de Pedreña -quinta en el cómputo de las dos jornadas- avalan el objetivo de los dos clubes regionales de luchar por las plazas de play off.

La mañana no comenzó con buenas perspectivas para los representantes de la 'San José XV' y la 'Pedreñera'. En el sorteo de balizas les correspondieron las calles dos y tres, respectivamente. Las centrales, en un campo de regateo que, con la marea bajando, no deseaba nadie. Pero a medida que fueron pasando las horas fue cambiando la situación. Con las regatas femeninas se acumuló un retraso que propició que, para las 13.30 horas, la mar estuviera ya muy cerca de su punto muerto, aunque con el viento del nordeste ganando en intensidad. Sin duda, esta circunstancia mejoró el estado de animo de los remeros de los dos clubes cántabros. Sus aspiraciones a realizar una buena regata ganaban entonces muchos enteros.

Primera tanda Ciaboga 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Final Arkote 4 39 10.24 15.27 21.09.31 Zumaya 4 39 10.35 15.50 21.44.09 Portugalete 4 47 10.55 16.11 22.05.68 Hibaika 4 47 10.55 16.06 21.55.78 Segunda tanda Ciaboga 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Final San Juan 4 43 10.27 15.38 21.11.32 Getaria 4 35 10.03 15.03 20.31.77 Zarautz 4 35 10.20 15.23 20.56.95 Lapurdi 4 41 10.27 15.34 21.05.21 Tercera tanda Ciaboga 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Final Lekitarra 4 50 10.07 15.14 20.22.54 Astillero 4 45 10.00 15.08 20.17.43 Pedreña 4 49 10.13 15.25 20.40.41 Deusto 4 53 10.15 15.29 20.45.35

En los barcos de Astillero y Pedreña, y ante la exigencia del comienzo de la campaña, con tres regatas en tres jornadas, se esperaban cambios. Pero en el caso de la cuadrilla de Ángel Gómez Bedia no hubo variaciones respecto a la jornada previa. Por su parte, Miguel Ángel Ruiz Camus sí introdujo modificaciones en las bancadas de la 'San José XV' ya que dio entrada a David Pérez, Roberto Pérez y Alberto González en la banda de babor, y a Mario Hernando, en la de estribor. A esto le unió alguna variación de puestos. David Pérez Iglesias se mantuvo como cobre, pero ayer en la banda de estribor.

El tiempo de Getaria

Una vez celebradas las dos primeras tandas, el mejor tiempo lo registró Getaria, el rival a batir por los cuatro componentes de la tercera y última tanda que bogaron de acuerdo al siguiente orden: Lekittarra, por la calle uno, la más próxima a los muelles de Portugalete; Astillero, por la dos; Pedreña, por la tres y Deusto, por la cuatro. Esta era la más próxima a los muelles de Las Arenas.

Tras el banderazo de salida, los cuatro botes afrontaron una champa inicial al máximo nivel, con el fin de alcanzar la cabeza de la regata. Pasados unos quinientos metros de boga, la 'San José XV' comenzó a meter la proa por delante de los rivales de la serie. Mientras, por detrás, Pedreña superaba a Lekittarra y Deusto. La primera ciaboga confirmó la posición de honor de los patroneados por Iker Gimeno, con cuatro segundos de ventaja sobre los de Kevin Ruiz, y casi en el mismo tiempo que Lekittarra, mientras que en el cuarto lugar maniobró Deusto, que navegaba por la que se consideraba como la mejor calle.

Posiciones definidas

Con las posiciones ya definidas se afrontó el segundo tramo, en el que los astillerenses lograron ampliar su ventaja. Sin embargo, en la lucha por la segunda plaza fueron los de Lekittarra los que lograron meter su proa por delante de los de Pedreña que, en la siguiente virada, perdieron trece segundos con respecto a la 'San José XV' y seis con la trainera de Lequeitio.

En la tercera ciaboga, el tiempo establecido por Getaria en la primera manga marcaba cinco segundos de ventaja sobre los astillerenses. Cundió la alarma y funcionaron los pinganillos, a través de los cuales se dieron las órdenes oportunas para que los de Iker Gimeno realizasen un buen último largo, apretados por Lekittarra, para llegar a la baliza de meta con un tiempo catorce segundos mejor que los guipuzcoanos.

Un triunfo incontestable de Astillero por delante de Lekittarra, Getaria y Pedreña.