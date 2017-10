Atletismo Un 10.000 para los más exigentes Un grupo de atletas afronta la Cuesta del Gas en la edición de la pasada temporada. / Daniel Pedriza Las pruebas de 2 y 5 kilómetros de la Carrera Popular de El Diario serán el lugar idóneo para una mañana deportiva entre los atletas aficionados y las familias | La Cuesta del Gas y la Península de La Magdalena, puntos claves del recorrido largo SERGIO HERRERO Santander Jueves, 26 octubre 2017, 07:20

La Carrera Popular, que se celebrará el domingo en Santander, crece en esta sexta edición y lo hace para aunar al mayor número de atletas posibles. Desde los primerizos, pasando por los aficionados y terminando con los más exigentes. Estos últimos tendrán una cita a su medida con el nuevo recorrido de diez kilómetros. Un trazado que pondrá a prueba el nivel de los participantes.

10.000 razones para 10.000 metros. Porque la nueva carrera larga es ideal para los deportistas federados o aquellos que acumulan un bagaje de kilómetros importante. Incluso, para aquellos que deseen ponerse nuevos retos y codearse sobre el asfalto santanderino con importantes figuras del atletismo regional como Diego Cuadrado -estará sólo en la de dos y en la de cinco-, Workhen Fikre, Iván Hierro o Pepín Fuentes-Pila, entre otros.

El trazado de diez kilómetros tendrá dos puntos clave. Dos lugares donde se puede decidir la carrera. Allí donde la carretera se empina. Pindio. Tras recorrer el Paseo de Pereda, Castelar y dar vuelta a la zona de Gamazo, los participantes se enfrentarán a la Cuesta del Gas -esta la compartirán con los del 5.000-. Una subida de unos 200 metros, con un 5,8% por ciento de pendiente media. Las piernas, a prueba.

Una vez superado el primer obstáculo importante del recorrido, la carrera enfilará Reina Victoria antes de colarse en un escenario privilegiado como la Península de La Magdalena. Las zapatillas volverán a ponerse con la puntera hacia arriba. La subida al Palacio consta de otros 200 metros, esta vez con 9,3% de desnivel. Una buena prueba de fuego. Una vez arriba, que nadie se confíe todavía, ya que aún quedará una última rampa, la de salida del recinto de La Magdalena, antes de volver a Reina Victoria. Lógicamente, como todo lo que sube, tiene que bajar, a partir de ahí los atletas tendrán un recorrido mucho más cómodo para disfrutar después de la exigencia. «Es dura, exigente, pero es una carrera que con cabeza se puede disfrutar y aprovechar el ambiente, ya que el público anima», reconoce el cinco veces ganador de la cita, Diego Cuadrado.

El plazo de inscripción para la cita del domingo permanecerá abierto hasta el sábado

No hay que asustarse. El 10.000 es para los más aventajados. Los demás, tendrán su hueco en los trazados de dos y cinco kilómetros. Para todos los públicos y con apenas dificultad. Apto incluso para familias, niños y mayores. Porque, además, no todo es correr. También es saludable caminar. Cada uno pone su ritmo, porque la Carrera Popular de El Diario Montañés está diseñada para todos los gustos. Así pues, la excusa de los recorridos no vale.

Las inscripciones siguen abiertas y lo estarán hasta el sábado, a las 20.00 horas. En concreto, hasta las 13.00 horas de mañana se podrá realizar de forma telemática, a través de la web carrerapopular.eldiariomontanes.es. A partir de ahí, los participantes podrán reservar su dorsal en la oficina de El Diario Montañés, situada en la calle Miguel Artigas 2 de Santander. Y el sábado, para los más rezagados, aún habrá tiempo para apuntarse, de 11.00 a 20.00 horas, en las carpas habilitadas en las inmediaciones de la Plaza Alfonso XIII. El precio es de cuatro euros para la carrera de dos kilómetros, seis para la de cinco y diez para el 10.000. Los inscritos recibirán, además del chip, un dorsal personalizado y una camiseta técnica de la prueba.