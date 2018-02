Álvarez y Del Río reinan sobre el barro de Colindres

Vanessa del Río (Cayón) y David Álvarez (Mainsa Sapporo) fueron los ganadores ayer en la categoría sénior de un XLI Cross Villa de colindres que honró las mejores esencias de esta especialidad. El tradicional circuito del parque Almirante Fontán vestía sus mejores ‘galas’ para una carrera de cross. Agua, barro y más barro convirtieron a todos los participantes en héroes del atletismo. La prueba servía también de campeonato regional para atletas de categoría de base y también para los veteranos.

Los atletas de la categoría absoluta y júnior femenina tenían que dar una vuelta al circuito A (765 metros) y tres al B (1.300) para junto a la recta de meta totalizar 4.775 metros. En una participación escasa –nada más que cinco atletas de esas categorías–, fue Vanessa del Río la mejor entre las absolutas, con apenas 14 segundos de renta sobre Sonia Solar (Atlético Colindres). La incombustible Carmen Cacho (Piélagos) entró tercera en meta, a 1:13 de la ganadora. Cacho, que en noviembre cumplirá 60 años, entró por delante de las dos júniors que competían en Colindres.

En la categoría sénior masculina, el triunfo en la ‘chocolatada’ colindresa estuvo menos emocionante. David Álvarez se impuso por un buen margen de segundos –21– a su compañero de equipo Fermín Llarena. En los 8.110 metros de recorrido –cuatro vueltas al circuito C, de 2.000 metros de cuerda, más los 110 metros de la línea de meta–, Álvarez paró el crono en 28:50, por los 29:11 de Llarena. David Thomas (Atlético Colindres), fue tercero con un tiempo de 30:21.

Clasificaciones Absoluta femenina. 1. Vanessa del Río (Cayón) 21:16; 2. Sonia Solar (Colindres) 21:30; 3. Carmen Cacho (Piélagos) 22:29; 4. Angela Fernández (At. Laredo) 22:36; 5. María Fernández (At. Corrales) 23:54 Absoluta Masculina. 1. David Álvarez (Sapporo) 28:50; 2. Fermín Llarena (Sapporo) 29:11; 3. David Thomas (At. Colindres) 30:21; 4. Adrián Acevedo (Cárcoba) 30:50; 5. Euken Oran (A. Torrelavega) 31:14

La carrera colindresa servía para coronar también a los campeones regionales en las diferentes categorías de veteranos. Las féminas se enfrentaban a un recorrido de 3.475 metros. Dolores Marco (Amigos del Deporte) era la más rápida con un tiempo de 14:37 para hacerse con el título en veteranas A, para mayores de 35 años. En la categoría B (más de 40), la campeona fue Natalia Bustamante (Camargo Ría del Carmen), con un registro de 14:57. Entre las veteranas C, la mejor fue Pilar Alonso (S. Cruz de Bezana), con 15:04. Manuela Fernández (Independiente) ganó el campeonato entre las veteranas D, con un crono de 21:49. Y otra incombustible del atletismo regional, Nieves Solana (Atl. Colindres), se alzó con el título entre las veteranas G, las mayores de 65 años. Su tiempo, 20:55.

En la carrera masculina, sobre 6.110 metros de recorrido, Ricardo Lanza (Mainsa Sapporo) lideró al pelotón con un tiempo de 21:53 y hacerse con el título en veteranos C. Entre los A, los mayores de 35 años, el mejor fue Iván Arauzo (Torrelavega), con un registro de 22:02. Entre los veteranos B, el más rápido fue José Alberto García (Atl. Colindres), que paró el crono en 22:12. Gerardo Lorenzo (Camargo Ría del Carmen), se impuso entre los ‘D’ (23:07); su compañero de equipo José Manuel Herrera lo hizo entre los ‘E’ (23:26), mientras que Joaquín Otí (S. Cruz de Bezana) ganó entre los veteranos F (25:17). Luis Miguel García (At. Corrales), con un tiempo de 30:20, venció entre los veteranos G y Francisco José Cobo (At. Laredo) se impuso entre los más veteranos, los H, los mayores de 70 años, con un tiempo de 34:35.