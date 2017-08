Beitia: «No me gustaría retirarme de los mundiales»

«Por primera vez voy a un Mundial a cierra ojos»

Ruth Beitia, con siete Mundiales a su espalda, afronta sus octavos, en Londres, «por primera vez a cierra ojos», porque, debido a diversos contratiempos físicos, no sabe exactamente lo que puede dar de sí sólo un año después de proclamarse campeona olímpica de salto de altura en Río 2016.

«Me siento muchísimo mejor, entrenando bien en los últimos días, pero por primera vez acudo a un Mundial a cierra ojos. Las circunstancias han sido nuevas para mí este año, pero noto que estoy trabajando mejor la técnica», declaró a EFE desde Santander la capitana del equipo español, que viajará a Londres el próximo domingo.

«No tengo ni idea de lo que puedo saltar en Londres, voy a oscuras, pero mentalmente preparada para enfrentarme a un Mundial y dar lo mejor de misma, como siempre. Si a estas alturas de mi carrera tuviera dudas, apaga y vámonos», comentó.

Beitia, de 38 años, declina hablar de su retirada, ni siquiera de los Mundiales al aire libre, pese a que coincidiría con Usain Bolt en el adiós. «No me lo planteo. Es que hubo una vez que me retiré y me propuse no volver a hablar del tema hasta que llegue su momento», apuntó.

La plusmarquista española debutó en unos Mundiales en París 2003 con un undécimo puesto (1,90) y continuó su trayectoria en Helsinki 2005 (eliminada en calificación con 1,88), Osaka 2007 (sexta con 1,97), Berlín 2009 (quinta con 1,99), Daegu 2011 (eliminada en calificación con 1,92), Moscú 2013 (bronce con 1,7) y Pekín 2015 (quinta con 1,99).

La ciudad de Londres ha tenido una importancia vital en la carrera deportiva de Ruth Beitia. Su cuarto puesto en los Juegos de Londres 2012, pese a saltar 2,00, cuando acariciaba ya su primera medalla olímpica, fue el detonante de su retirada, a finales de ese año, aunque finalmente rectificó, regresó a los entrenamientos ese mismo invierno, y a partir de entonces ha amasado una fortuna de medallas y éxitos, entre ellos un oro olímpico y tres europeos.

Beitia entrará en acción el jueves, en la ronda de clasificación y, si obtiene el pase, disputará la final el sábado 12 de agosto.