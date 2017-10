Consejos para correr más y mucho mejor

Dos kilómetros, cinco y diez. Las tres distancias a las que se puede optar en la sexta edición de la Carrera Popular de El Diario Montañés de este próximo domingo ofrecen alternativas para una mañana de atletismo. Los principiantes más absolutos, o aquellos que quieran simplemente andar, tienen a su disposición ese par de kilómetros. Los que se aventuren a correr un poco más pero aún no llevan mucho tiempo en esto del atletismo pueden atreverse con una 'pateada' de cinco kilómetros. En esta edición, se completa el círculo. Una distancia para los que ya han hecho del atletismo una costumbre. Diez kilómetros, incluidas las duras rampas de la Península de La Magdalena.

El objetivo de esta carrera, como el de las cinco anteriores, será pasar un buen rato haciendo ejercicio. Pero para algunos, también supondrá el inicio de un largo viaje. El auge del atletismo popular -el anglicismo 'running' se ha encargado de conquistar la definición- se basa en que no se necesita demasiado para practicarlo. Una camiseta, un pantalón corto y unas zapatillas, unidas a la fuerza de voluntad, ayudan a cambiar hábitos y, hasta a veces, vidas enteras.

LOS DATOS 3.000 Personas se apuntaron a la edición de la Carrera Popular de El Diario Montañés en 2016. 10 kilómetros es la novedad de la edición de este año, junto a las tradicionales pruebas de 2 y 5. La clave: De menos a más En las carreras de 5 y 10 kilómetros, salir tranquilo e intentar acabar la prueba con buenas sensaciones

Pero el torrente de buenas sensaciones que llegan al poco de empezar a correr puede esconder riesgos. Las molestias, sobre todo al correr en el asfalto, no suelen tardar en aparecer en aquellos corredores noveles. Por ello, unos consejos mínimos no vienen nada mal para corregir defectos que, a la postre, derivan en lesiones. Todos desembocan en algo llamado técnica de carrera. Si hay algo que llama la atención a los aficionados al atletismo es que los atletas profesionales casi no tocan el suelo. Apenas hacen ruido cuando pasan al lado de un espectador atónito que casi ni oirá el impacto del pie contra el asfalto. Nada que ver con los 'zapatazos' de los populares. El apoyo del pie, la flexión de la rodilla, la frecuencia de la zancada, la posición de caderas y espalda... Esos atletas que van mucho más rápido lo hacen, en buena medida, porque tienen interiorizado todo lo correcto que se debe hacer.

Algo que cuesta

Cambiar la técnica es algo complicado. Mucho. Requiere de entrenamientos específicos para eliminar los malos hábitos adquiridos a lo largo de años de correr a la buena de Dios. Por eso, la principal recomendación para los que a partir del domingo inicien ese viaje vital hacia el atletismo, es que esos consejos sobre técnica de carrera los asimilen lo antes posible. Si se ha empezado hace muy poco en este deporte y lo de la técnica de carrera aún suena a chino, lo que ayudará más al principio para evitar lesiones -aparte de los obligados estiramientos después de correr- será invertir en unas buenas zapatillas. No las más caras del mundo, pero tampoco las más baratas. Una buena amortiguación ayudará lo suyo en esa fase inicial en la que los tobillos, las rodillas y la espalda llevarán un buen 'tute' en cada impacto.

A finales de los 70, la gerundense Joaquima Casas se propuso, cuando tenía 27 años, perder peso tras tener un hijo. Junto a su marido, aficionado al excursionismo, comenzó a andar. Y a hacer algo de eso por entonces llamado 'footing'. Aunque no mucho. Al poco, se apuntó a una carrera de 4,5 kilómetros monte arriba, en las que a veces andando y otras corriendo, ganó. Con un tiempo de 8h.27:21, Joaquima Casas tuvo durante mucho tiempo el récord de España de 100 kilómetros. Carreras como la del domingo de El Diario Montañés sirven para iniciar una relación con un deporte que puede continuar a lo largo de los años de la forma más inesperada posible. Y si gracias a una técnica adecuada las lesiones pasan de largo, la experiencia en un deporte que engancha como el atletismo es mucho más positiva.