VI Carrera Popular DM «Correr está de moda y es bueno que se fomente» Workhen Fikre será uno de los favoritos el domingo. / DM El eritreo, uno de los mejores atletas que compiten en la región, anima a que los corredores «disfruten de la prueba, que no miren el reloj y que busquen su satisfacción personal» | Workhen Fikre participará en la Carrera de El Diario el próximo domingo MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 27 octubre 2017, 08:47

La VI edición de la Carrera de El Diario Montañés tiene una esencia que es lo que la distingue del resto: Hay cabida para todos. El próximo domingo, los cerca de 3.000 participantes que anuncian las previsiones compartirán por igual las calles de Santander. De esta manera, cualquiera podrá disfrutar de trotar junto a un amigo o junto a Workhen Fikre, por poner un ejemplo, uno de los atletas con más calidad que compite en Cantabria y cuyos logros le permiten codearse con los mejores a nivel internacional. El eritreo, afincado en la región desde hace años, será una de las atracciones de la cita y se estrenará en el evento sobre la distancia reina, los diez kilómetros. «Conozco el recorrido. Creo que lo he hecho en otras ocasiones. Al menos el 80% sí lo conozco». Lógicamente partirá como el favorito a la victoria final, además de que le servirá como preparación para su próximo objetivo: el maraton de Oporto.

A Fikre le encaja la prueba del domingo en su calendario. Será un entrenamiento de calidad con dorsal y de paso disfrutará del ambiente de una carrera que trasciende a lo deportivo. «Me alegro de que El Diario Montañés ayude y fomente el deporte del atletismo. Así se consigue que poco a poco, enganchemos a la gente a practicar este deporte». El eritreo se mezclará entre los demás corredores como uno más, potenciando el verdadero objetivo de la fiesta.

Fikre es capaz de ganar en una distancia corta, una milla por ejemplo, y de hacer lo propio en una carrera como la Panes-Potes o un maratón. Su calidad está fuera de lugar, así como su cercanía. Para él, lo de correr es una forma de vida y entiende que cada vez sea más habitual ver a la gente practicar el llamado 'runnig'. «Afortunadamente está de moda». El atleta se siente un privilegiado y lanza un mensaje a todo el mundo que quiera disfrutar de ponerse unas zapatillas y sentirse un poco más libre. «Debemos unirnos, abrazar a todas las mujeres, a todos los hombres, que quieran hacerlo. Yo, que tengo que entrenar bastantes kilómetros y mucho tiempo cada día, cuando me cruzo con gente, de verdad, me emociono».

La carrera de El Diario propone tres distancias para el participante; a las dos clásicas, de dos y cinco kilómetros, se une este año la de diez. Esta última no deja de ser un reto bastante exigente y que requiere una preparación. El eritreo se dirige a todos los que el domingo se atreverán con los 10.000 metros y con la exigencia de las rampas de la cuesta del Gas y la península de La Magdalena. «Lo primero, felicitarles. Después, que corran la prueba para disfrutar. Que no miren el reloj y que vayan poco a poco. Que se dosifiquen y si al final, los últimos tres o cuatro kilómetros, se ven con fuerza, pues adelante. La satisfacción de llegar a la meta y pasar el arco les hará sentirse felices». Esa es la clave. El calendario de Fikre no tiene fin. Quedan siete días para que repita viaje, precisamente a una ciudad en la que se encontró con uno de sus triunfos más sonados. «El próximo domingo estaré corriendo la maratón de Oporto. Hace tres años, fue mi primer maratón. Me contrataron de liebre los primeros 25 kilómetros y a partir de ahí probé acabar una maratón. En ese momento se me habían escapado cuatro keniatas y en los 17 restantes, conseguí pasarlos y ganar mi primera maratón». Fue de liebre y terminó ganando. Una hazaña.

La cita portuguesa fue el inicio de una senda larga. Este año, sin ir más lejos, llegó su segunda victoria en la prueba de las pruebas de la ultradistancia. «Así es, fueron 42 kilómetros y 195 metros durísimos. Tenían en China una ola de calor. La carrera salió a las 6.30 de la mañana, y cuando entré vencedor en meta, teníamos 31 grados. Pero ahora me toca el domingo disfrutar de este circuito, en una ciudad súperbonita como Santander».