Atletismo Elena Gutiérrez, bronce en peso Saleta Fernández, que entrena en el grupo de Ramón Torralbo, junto a Ruth Beitia, en el podio / Federación La cántabra sube al podio del Campeonato de España de Pista Cubierta con un mejor tiro de 14.70 metros AGENCIAS Domingo, 18 febrero 2018, 22:29

Otro bronce. El cuarto en un Campeonato de España bajo techo. Elena Gutiérrez (Fútbol Club Barcelona) se hizo este domingo con la tercera plaza en el Campeonato de España de Pista Cubierta que se celebró en Valencia. La cántabra volvió a quedarse lejos de las dos grandes dominadoras del peso femenino en España. Úrsula Ruiz, con un mejor lanzamiento –el primero– de 16.62 metros, se hizo con la primera plaza, mientras que María Belén Toimil (15.83) se llevó la plata. Gutiérrez mandó la bola a 14.70 metros en su primer tiro, el mejor de los tres válidos que hizo. En el segundo, 14.57 y en el tercero, 14.69 metros. Los tres restantes fueron nulos.

En la misma prueba participaba otra atleta cántabra, Nuria Setién (Piélagos), que fue octava con un mejor lanzamiento de 13.90 metros.

En la última jornada del Nacional bajo techo, otra cántabra, Adriana Cagigas (Unicaja Atletismo) regresaba a una final. En su caso, la de los 800 metros. Si el sábado era segunda en su serie de semifinales, ayer ocupaba la sexta y última plaza en la final, con un crono de 2:11.99.

En la final de altura, por primera vez desde el año 2002 no estaba la gran dominadora. El primer año sin Ruth Beitia como atleta vio a la saltadora gallega Saleta Fernández (Valencia Esports) proclamarse campeona de España en salto de altura en pista cubierta. Pero Beitia no quiso perderse la cita en Valencia. Y más si podía ganar su amiga Saleta, que entrena en el grupo de Ramón Torralbo en Santander. Fernández hizo los deberes y con un mejor brinco de 1.82 se llevó una medalla de oro que le impuso Beitia. Raquel Álvarez (Atletismo Numantino) e Izaskun Turrillas (Grumpompleo Pamplona) le acompañaron en el podio. En la prueba de altura competía una atleta cántabra. Valvanuz Cañizo (Bidezábal) ocupaba la décima posición, con una mejor marca de 1.65 metros.

Doblete de Mechaal

Adel Mechaal (New Balance) se proclamó ayer en el Palau Luis Puig de Valencia campeón de España de 1.500 metros en pista cubierta con una marca de 3:43.10 y añadió este título al logrado el sábado en los 3.000 metros, en una jornada en la que el velocista Óscar Husillos confirmó su dominio en los 200 metros.

Mechaal no acusó el esfuerzo de las dos carreras disputadas el sábado, permaneció en la cabeza de carrera desde el primer metro y a falta de tres vueltas lanzó un ataque que sus rivales no tuvieron fuerzas para responder y firmó su segundo doblete en los campeonatos de España, tras el logrado en 2015.

Por detrás de Mechaal, que en la cita mundialista de Inglaterra disputará la prueba de 3.000 metros, acabaron Marc Alcalá (Barcelona) y Jesús Gómez (Nike Running), ya que el plusmarquista nacional de 800, Kevin López, se hundió al tratar de seguir el ritmo de Mechaal y acabó quinto.

Mientras, el velocista de Astudillo Óscar Husillos (F. C. Barcelona) no pudo mejorar el récord conseguido el sábado en los 200 metros al quedarse a una centésima de su marca (20.68), pero se impuso con facilidad en la prueba por delante de Daniel Rodríguez (Playas de Castellón) y Pol Retamal (F. C. Barcelona).