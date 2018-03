Atletismo José Antonio Soto gana la Maratón del Lago Baikal a -25 grados José Antonio Soto, en el Lago Baikal, el día antes de la prueba. «Se me congelaban los dedos, tenía la nariz azul y se congeló la bufanda que llevaba puesta», relata el atleta cántabro, muy emocionado con esta victoria DM . Santander Miércoles, 7 marzo 2018, 14:24

El atleta cántabro José Antonio Soto desafió condiciones de temperaturas extremas para proclamarse vencedor del maratón siberiano del Lago Baikal, prueba en la que debutó en 2012 con la sexta plaza.

El ultrafondista, único representante español en el desafío siberiano, superó todos los imprevistos y logró la victoria que soñaba. En el kilómetro 40,5 se suspendió la carrera que va desde Tanhoi hasta Listvyanka por fuerte ventisca, cuando el termómetro marcaba 25 grados bajo cero.

«La carrera ha sido muy dura, era imposible correr, íbamos por dunas de nieve con fuerte ventisca, la sensación térmica con el viento era de -25ºC, la visibilidad era malísima, no se veía a 10 metros de distancia. Eso es muy peligroso, te puedes perder fácilmente. Me mantuve el primero desde el principio hasta el final, estoy contentísimo, muy feliz», dijo 'Sotuco' tras su triunfo.

El héroe del Lago Baikal comentó otras dificultades derivadas de las bajas temperaturas. «Se me congelaban los dedos y tenía que ir moviendo las manos porque se me quedaban sin movimiento. Cuando llegué a un avituallamiento me tomé un té, la chica que estaba allí me decía que tenía la nariz azul, también la bufanda que llevaba en el cuello se quedaba congelada, la giré y la parte de la nuca me la puse hacia delante para que me diera un poco de calor», explicó.

Soto, que fue operado hace año y medio de una tendinosis en la rodilla derecha, en cuya cirugía le quitaron un trozo de tendón rotuliano, logró un objetivo que llevaba esperando seis años.

«He soñado con este momento, que corría que ganaba o que quedaba entre los 3 primeros, ganar es muy difícil, pero lo he conseguido», dijo emocionado. «Cómo no voy a llorar, si he cumplido un sueño», concluyó.