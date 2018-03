Atletismo Laredo se rinde a 2.000 'runners' en busca de su récord Las calles de Laredo se poblarán de corredores y de colorido durante toda la jornada. / R. R. Tras la repentina baja por lesión de Paul Tanui, subcampeón olímpico, la atención se centra en el intento de Toni Abadía por pulverizar el registro nacional de la distancia de todos los tiempos MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 17 marzo 2018, 08:36

Paul Tanui será el gran ausente. El keniano, de apenas 50 kilos de peso, al que 47 centésimas le pivaron del oro olímpico en Río 2016 al ser superado por el invicto Mo Farah no estará hoy en Los 10 kilómetros de Laredo como le hubiera gustado a una afición que ya prepara su sitio para presenciar la prueba. Un dolor en el tendón de Aquiles es la información que la Federación Keniana le hizo llegar a los responsables de la prueba cuando ya estos habían pagado su viaje y habían presentado su contratación.

No es el primero de los ilustres africanos que dejan a la afición con las ganas. Hhace unas semanas fue Jacob Kiplimo, el campeón mundial júnior de cross al que Uganda, su país, no le dejó participar en la prueba peijina. Los dos kenianos no serán hoy protagonistas de una cita en la que sí lo será una marea de 2.000 corredores en busca de su récord personal. La XVII edición, pese a las ausencias habituales a última hora de la armada africana, volverá a ser atractiva.

Al margen de la verdadera esencia que reside en esta prueba, el poder compartir asfalto populares y corredores de élite, la atención estará puesta en el intento de récord de Toni Abadía. Su intención es pulverizar el registro de 27.55 que ostenta Juan Carlos de la Ossa, logrado en Manchester en 2005. Allí se consiguió la mejor marca de todos los tiempos de un atleta español. Antes, De la Ossa había logrado detener el crono, ese mismo año, en 28.03 precisamente en Laredo. El protagonista será hoy testigo de todo, ya que no se perderá la fiesta y se vestirá de corto. Abadía es también el poseedor de la mejor marca española sobre territorio nacional con un segundo menos, 28.02, logrado en Laredo en 2016. En resumidas cuentas, Abadía luchará contra sí mismo, contra su marca y de paso, si puede, contra la de De la Ossa.

Las marcas 27.29 es el récord de Los 10 kilómetros de Laredo, logrado por Mica Kogo en 2010. 27,55 es el tiempo a batir por Toni Abadía. Se trata del récord de España en ruta de Juan Carlos de la Ossa.

Las previsiones meteorológicas apuntan a un día sin excesivo viento, con alguna posibilidad de precipitación, pero si no se tuerce podrían ser perfectas para la tentativa. Junto a la playa de La Salvé suele soplar una ligera brisa, pero si es más bien suave no podrá con el parapeto de un público incondicional que acordonará la zona. Y es que los 2.000 corredores dispuestos a supersarse, a mejorar sus marcas y a disfrutar, tienen ante sí una prueba que se ha ganado el apelativo de 'uno de los mejores circuitos de Europa'.

Colorido y calles repletas

La carrera comenzará a las 18.00 horas, pero desde hace unos días el ambiente de la villa es de los que gusta vivir; 'runners' trotando por las calles y supervisando el trazado. La hostelería de la zona agradece el desembarco de tanto foráneo que supone cerca del 75 % de los participantes. En lo social no hay duda de que el acontecimiento saca de la rutina a Laredo, pero es que en lo deportivo la prueba lo tiene todo. Sin Tanui en la carrera, el favorito es Amdework Wallegn. El atleta de Nike internacional buscará llevarse la gloria entre Timothy Kiplagat y una armada africana preparada para todo. El récord de la prueba es de 27.29, logrado por Mica Kogo en 2010. Desde entonces nadie se pudo acercar. Hoy se verá.

Cada corredor tendrá una historia que contar a partir de las 18.00 horas. Entre los cántabros, Zulema Fuentes-Pila, la única atleta que ha ganado tres veces la prueba pejina, es la favorita. En chicos, Iván Sainz aparece como el rival a batir. Pelearán por acercarse a él Luis Javier Casas o Diego Cuadrado. El atractivo está en marcha.