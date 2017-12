TRAIL-BTT La VI Marcha del Norte echa a andar Los participantes recorrerán los senderos de Ruiloba, Alfoz de Lloredo, Comillas y Udías. / DM La prueba, que se celebrará el próximo 10 de febrero, reunirá cuatro modalidades: trail, BTT, combinada y la ruta Familiar MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 1 diciembre 2017, 07:11

La Marcha del Norte pide paso. Con tiempo para que a nadie se le haga tarde, el CD Nano González y el Ayuntamiento de Ruiloba presentan este viernes (19.30 horas), en el restaurante El Remedio de la localidad, la sexta edición de una prueba que cada año se supera. La cita será el próximo 10 de febrero y en esta ocasión repetirá la misma estructura que la convirtió desde su nacimiento en una referencia nacional; habrá pruebas de trail, mountain bike (BTT), combinada y la ruta familiar, una apuesta personal que desde que se les ocurrió a los responsables ha creado escuela. Al acto de hoy acudirán, entre otros; el tricampeón del mundo de ciclismo, Óscar Freire, que nunca falla a la cita acompañado de su hijo; los directores de ciclismo Hermino Díaz Zabala y Manolo Saiz y María Vázquez Sánchez.

La Marcha del Norte se desarrolla por los senderos de los municipios de Ruiloba, Alfoz de Lloredo, Comillas y Udías y una vez más tendrá carácter solidario, ya que un euro de cada inscripción de los participantes se destinará a la compra de alimentos que se entregarán a la Cruz Roja. En el plano estrictamente deportivo, el programa incluye cuatro modalidades distintas; la primera, que además abrirá el cartel en la salida será la de BTT en la que los 'bikers' se enfrentarán a un recorrido de setenta kilómetros. No se trata de un trazado excesivamente técnico, pero si durante los días previos aparece la lluvia habrá zonas en las que el barro dificultará el paso. Los desniveles tampoco son muy exigentes pero la dificultad de la prueba está calificada como media. Por su parte, el trail recorrerá 25 kilómetros y la combinada 25 a pie -los mismos que el Trail- y otros 30 en BTT. Finalmente, la ruta familiar cuyo reglamento particular incluye la obligación de completar el trazado de manera conjunta, por lo que no se podrá separar el equipo. Se sale a la vez y se entra a la par. Esta disciplina es la que encandiló a Freire en la primera edición y si las circunstancias no se lo impiden allí estará nuevamente. Esta última modalidad se extiende a través de un circuito de catorce kilómetros que los participantes recorrerán andando.

La organización pondrá a disposición de los participantes avituallamientos líquidos y sólidos durante la competición así como una comida al finalizar a base de pasta, atún y jamón York. No faltará la bebida isotónica para recuperar del esfuerzo realizado. Desde hoy mismo y hasta el próximo 2 de febrero se podrán cumplimentar las inscripciones a través de la página web de la prueba (www.marchadelnorte.com) y los dorsales se podrán recoger la víspera de la prueba y el día de la carrera, hasta una hora antes de que se realice la salida, en la zona que se habilitará en Ruiloba.