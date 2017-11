Atletismo Margarita debuta con victoria en Cueto Roberto Ruiz El veterano Javier Crespo suma un nuevo triunfo en el Cross España de Cueto,en una prueba marcada por el barro LEILA BENSGHAIYAR Domingo, 26 noviembre 2017, 21:40

Barro y desniveles para la prueba que abre el calendario de campos a través en Cantabria. El Cross España de Cueto contó con todos los ingredientes para asistir a una auténtica prueba de campo a través en los 1.635 metros de cuerda que iban desde la campa de Mataleñas hasta Cueto. La carrera se complicó por la lluvía caída durante la noche, que dejó un circuito casi impracticable para los 800 atletas que disputaron la prueba. Muchos de ellos, no pudieron cruzar la línea de meta por la dificultad añadida que entrañó el lodo del recorrido. Con estos ingredientes y la calidad de los atletas congregados, la tradicional cita cuetana resultó de lo más interesante. En categoría absoluta femenina Margarita Fuentes Pila, del Pas Piélagos, se hizo con a primera posición con un crono de 20.36, un tiempo en que la cántabra recorrió los 4.775 metros que suponía completar las tres vueltas del circuito establecidas para categoría féminas. La lucha de Fuentes-Pila por colgarse el oro no tuvo rival. Desde que completase la primera vuelta del circuito la superioridad sobre el resto de competidoras fue evidente. En el cajón la seguía la medallista de cross por clubes, la asturiana María Suárez, que finalmente se quedo sin pisar podio, con una cuarta plaza; y tras ella Natalia Bustamante, del Camargo Ría del Carmen, quien a pesar de comenzar siendo la tercera en liza, se hizo con la plata a casi un minuto de la ganadora, Fuentes-Pila. A falta de un kilómetro para completar el circuito de hierba la corredora del Pas Piélagos logró marcharse en solitario mientras que Suárez iba perdiendo fuelle. Una circunstancia que aprovechó Bustamante para sprintar y colocarse en segundo lugar en el cajón, un puesto que ya no abandonó hasta cruzar la línea de meta. Y tras ella terminó el recorrido Reyes Laso, del Selaya Reparte, que obtuvo el bronce y rozó la plata, puesto que entró a tan solo tres segundo de Bustamante con un crono de 21.20.

En categoría absoluta masculina el corredor del Píélagos, Javier Crespo, se colgó el oro después de marcharse en solitario del grupo formado por el especialista en trail y montaña Fermín Llanera, el asturiano Gerardocasas y el atleta cántabro Iván Hierro, del Trespack. A pesar la salida trepidante de Llanera, muy experimentado en este tipo de competiciones, Crespo pudo descmarcarse y darle caza, culminando una remontada que le coronó como vencedor de los 7.440 metros de cuerda con un tiempo de 27.20. La segunda plaza del podio fue para el sub 23 Gerado Casas y en tercera posición entro Marcos Peón, ambos corredores del Universidad e Oviedo.