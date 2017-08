ATLETISMO «El objetivo es pasar a la final» Carlos Tobalina, en uno de sus lanzamientos en el Europeo de Pista Cubierta de este año en Belgrado. / AFP El castreño Carlos Tobalina acude «con mucha ilusión» a Londres en el que será su primer Mundial al aire libre MARCO GARCÍA VIDART Santander Martes, 1 agosto 2017, 08:55

Será el primer cántabro de los tres que forman con la selección -las otras son Paula González y Ruth Beitia- en competir en el Mundial de Atletismo de Londres, que comienza este viernes. Carlos Tobalina (Castro Urdiales, 1985) tira en la matinal del sábado en la calificación de lanzamiento de peso. Y el cántabro no duda del que será su gran objetivo. «Pasar a la final del domingo».

El castreño está como un niño con zapatos nuevos. Mañana miércoles, 2 de agosto, le caen 32 años. «Soy ya un veterano, pero también un debutante. El de Londres será mi primer Mundial al aire libre», reconoce entre risas una montaña humana de lo más afable.

LANZAMIENTO DE PESO Calificación: Sábado, 5 de agosto. 11.00 (hora española). 33 lanzadores Final El 6 de agosto, a partir de las 21.35 horas. Lanzan los doce mejores de la calificación. Opciones Entrar en la final. Sus 20,57 de esta temporada son su plusmarca. Con mejor registro habrá 30 lanzadores. El líder del año es el estadounidense Ryan Crouser (22,65 metros).

A Tobalina ya se le ha pasado el resquemor amargo de hace un par de fines de semana, cuando el malagueño Borja Vivas le privó en el último tiro de la medalla de oro en el Campeonato de España de Barcelona con un lanzamiento de 20,30 metros. «Me dejó con la miel en los labios. Pero fue una tarde en la que cayó la tormenta perfecta, nos quedamos fríos...». Aún así, Tobalina prefiere quedarse con las buenas sensaciones que vivió en el estadio Joan Serrahima de la ciudad condal. «Empecé con 18,72 metros y me fui animando hasta llegar a los 20,06 en el cuarto lanzamiento. Me supieron bien».

«Creo que con 20,50 o con 20,60 me puedo clasificar. Si estoy en mis marcas...»«Decían que esto del atletismo se acababa en España, pero viene gente por detrás»

La calificación de peso será este sábado, a las 10.00 horas en Londres (a las 11.00 en España). Ya es tradicional que los lanzadores de peso madruguen, así que al cántabro no le pilla de sorpresa. «Llevo todo el año doblando entrenamientos, mañana y tarde. Así que no me supone mucho esfuerzo madrugar. Para ir haciéndome a la idea, ya he entrenado estos días sólo por la mañana».

Tobalina llega a la capital británica con un mejor tiro esta temporada de 20,57 metros. En el listado de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) hay muchas marcas por encima de la del castreño. De los 33 lanzadores en Londres, la suya es la antepenúltima. «Sí, va a estar difícil», reconoce el atleta cántabro. «Es que este año hay marcas muy altas» en un concurso, el de peso, de los de más nivel actualmente en el atletismo. «El que no lanza 21 metros parece que no merece estar en un campeonato». Pero a pesar de no estar entre los más destacados, Tobalina confía en ser uno de los doce elegidos que disputen la final el domingo. «Creo que con 20,50 o con 20,60 me puedo clasificar. Si estoy en mis marcas...».

Solo en Londres

El castreño será el único lanzador español en la capital británica. Borja Vivas no pudo acreditar la mínima para competir en el Mundial. «Y en martillo, Javier Cienfuegos no ha podido estar», resalta Tobalina. Y sí se nota el estar solo en una competición como un Mundial. «A la hora de salir a la pista, de pensar en el concurso... No tienes a esa persona de todos los días para hablar con ella. Pero al final te haces de esa figura». Opciones no van a faltar, ya que a Londres sí van varias lanzadoras españolas. «Úrsula Ruiz y Belén Toimil lanzarán en peso, Sabina Asenjo en disco y Berta Castells, en martillo. Voy bien acompañado», añade entre más risas. Además, el jefe de la expedición de lanzamientos «es Carlos Burón, mi entrenador y también el de algunas de las chicas».

El cántabro es optimista sobre su rendimiento particular en Londres y también sobre el colectivo de la selección española. «Llevamos el tercer equipo más numeroso que ha representado a España en un Mundial al aire libre», reconoce Tobalina. «Un equipo con veteranos y jóvenes. E ilusiona ver que los chavales de categoría juvenil, júnior o sub-23 vienen pegando fuerte enlas competiciones internacionales. Decían que esto del atletismo se acababa en España, pero viene gente por detrás».