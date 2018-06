Atletismo El reto de los cien de Santander José Antonio Soto 'Sotuco' no podrá participar finalmente en la prueba a causa de una tendinitis de la que no se ha recuperado. / Javier Cotera Además de la prueba principal se ponen enjuego los títulos de campeón de España individual absoluto, el de veteranos, el de clubes y el Militar del Ejercito de Tierra LEILA BENSGHAIYAR Santander Sábado, 16 junio 2018, 08:43

Un año mas, y ya van treinta y nueve, Cantabria se convertirá en la capital del ultrafondo español y por si fuera poco, la prueba comienza batiendo récords incluso antes de dar el pistoletazo de salida. Y es que más de 700 participantes se dan hoy cita en el parque de las Llamas, que acoge los 100 kilómetros de Cantabria Ciudad de Santander. Una cifra que supera todos los registros que de los últimos diez años y es un síntoma del auge que vive el atletismo.

Además de la competición principal, simultáneamente se celebran cuatro pruebas más. Estarán en juego los títulos de campeón de España individual absoluto, el de veteranos, el de clubes y el Militar del Ejército de Tierra. Paralelamente se correrán otras pruebas, como los 50 kilómetros y la carrera de relevos 10x10, en los que abundará la cantidad y la calidad en cuanto a atletas participantes. En Santander estarán presentes los mejores del ultrafondo español, como el doble campeón de España en 2016 y 2017, Juan Antonio Ramos, el ganador del pasado año en los 100 de Santander, Rubén Delgado, así como el exgran fondista español Chema Martínez, que debutará en la prueba de 50 kilómetros. El madrileño es un experto en durísimas pruebas de ultrafondo en desiertos, pero esta vez vendrá a probarse a Santander.

Martínez es uno de los reclamos de la prueba y parte como un claro favorito para subir al podio. Pero no es el único. También correrá Fabián Roncero. El atleta madrileño, que casi bate en dos ocasiones el récord del mundo maratón, reside en Cantabria desde hace unos años y, por primera vez en su carrera, intentará hacer los 100 kilómetros. A pesar de ser un gran atleta esta no es su especialidad, por lo que aunque buena parte de los focos se centrarán en él «puede pasar de todo», como apunta el santanderino Enrique Ruiz, que también estará hoy en la línea de salida como debutante en los 100 kilómetros. Con su participación en esta prueba Ruiz habrá completado de manera oficial todas las citas posibles en el atletismo. «Seguramente Roncero tendrá una marca en su cabeza, como atleta que es, pero es imposible saber cómo se va a dar la prueba. Es como mi caso, al ser la primera vez puedes hacer una buena carrera o tener que retirarte. Eso dará más emoción a la competición», señala Ruiz.

Quien no podrá estar en la línea de salida es el atleta cántabro José Atonio Soto 'Sotuco', que el pasado mes de marzo ganó la Maratón Siberiana del lago Baikal en condiciones extremas y fue el único representante español en el desafío siberiano. Sin embargo en Santander no vestirá dorsal. El ultrafondista cántabro aún no se ha recuperado de una tendinitis por lo que, por prescripción médica, no le está permitido participar en la prueba a pesar de que la organización hacía meses que había anunciado su presencia.

Récord de España

La distancia de 50 kilómetros en promete dejar buen sabor de boca. Es muy posible que se bata el récord de España en esta modalidad gracias a la participación de Alicia Pérez y Nerea Arregui. Ambas cuentan con buenas marcas y una brillante trayectoria a sus espaldas. Pérez consiguió la medalla de bronce en el campeonato de España de maratón, en Sevilla con un crono de 2.41; y Arregui, que tiene una marca de 2.51, se proclamó ganadora de la media maratón de Noja.

La competición se disputa durante un periodo de entre siete y trece horas y su peor enemigo es el calor, aunque todo apunta a que los participantes salvarán ese escollo ya que se esperan temperaturas no superiores a los 20 grados. El recorrido está formado por un circuito de cinco kilómetros al que los contendientes tendrán que completar 20 vueltas en el caso del campeonato nacional. La prueba arrancará a las 7.00 horas y los participantes tendrán un máximo de trece para finalizar.