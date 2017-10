Su último gesto: entregar a Santander sus medallas Ruth Beitia, en uno de los momentos más emocionantes de la rueda de prensa de hoy en Santander. / Alberto Aja La atleta dona la medalla de oro de los Juegos de Río a la ciudad de Santander el mismo día que anuncia su retirada de la alta competición JOSÉ CARLOS ROJO Santander Miércoles, 18 octubre 2017, 11:54

Desde el interior de una 'pecera', en uno de los escaparates del museo del Deporte cántabro en que se ha convertido parte del espacio del Palacio de Deportes de Santander, Ruth Beitia ha simbolizado la entrega a Santander de la Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La atleta y la alcaldesa, Gema Igual, se han fundido en un sincero abrazo, primero por la ofrenda, y segundo por el anuncio que se avecinaba: el de la retirada de una de las mejores deportistas españolas de todos los tiempos.

«Estas medallas, todos estos premios, podrían estar en las vitrinas de su casa, pero ella ha decidido compartirlos con la ciudad y eso es, una vez más, una gran muestra de la generosidad que le caracteriza», ha resumido Igual en una cascada de elogios que han conmovido a Ruth Beitia casi hasta la lágrima. Contuvo la emoción hasta el final, pero no pudo evitar los sollozos cuando su entrenador de toda la vida, Ramón Torralbo, resumió su concepto de una mujer que ha alcanzado lo más alto del atletismo mundial.

«Con ella he logrado todo lo que se podía esperar. Pero Ruth no solo merece la pena por lo que ha conseguido, sino por lo que es, por su calidad como persona», concretó Torralbo en la rueda de prensa celebrada esta mañana en el Palacio de los Deportes de Santander. «Hoy, el día en que me retiro, puedo decir que soy lo que soy gracias al deporte. Y será el deporte, también, quien siga marcando el rumbo de buena parte de mi vida, porque no podré evitar que siga estando muy presente», resumió.

Ruth Beitia aguantó el tipo como pudo en el que probablemente sea uno de los instantes más emocionantes de su carrera. «