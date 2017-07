Ruth Beitia: «La vuelta ha sido complicada pero voy ganando sensaciones» Tiene su mira centrada en los Mundiales de Londres, del 4 al 13 de agosto EFE Jueves, 13 julio 2017, 18:32

Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura, ha asegurado que su vuelta a las pistas tras casi un mes de parón a causa de diversas molestias físicas «ha sido complicada» pero resaltó que va «ganando sensaciones» de cara a los campeonatos del mundo, que se disputarán del 4 al 13 de agosto en Londres.

«Empiezo a estar bien, la cadera está bien, el hombro es el que me sigue dando algo de lata pero voy a poder con ello. Estos 25 días han sido bastante buenos y aún tengo tiempo para la gran cita que es Londres», explicó la cántabra a EFE tras finalizar el acto de presentación de la reunión internacional de atletismo de Madrid.

«Me dio mucha pena perderme el Europeo de selecciones pero era necesario. Los deportistas somos muy tercos y muchas veces intentamos seguir adelante sin darnos cuenta de que hay que respetar los procesos fisiológicos y de descanso que te dice el fisioterapeuta que tienes que hacer», añadió.

La atleta cántabra que reapareció en las reuniones de Lausana y Londres de la Liga de Diamante, donde consiguió la quinta y sexta plaza, respectivamente, con una marca de 1,90 en ambas, está «confiada» de que el viernes en Madrid superará su mejor registro (1,92) de la temporada.

«En Lausana se me cayó 1,93 con los pies. En Londres el 1,94 metros estuve muy cerca de conseguirlo. Madrid siempre se me ha dado muy bien, siempre ha sido un punto de inflexión de cara al aire libre para competir al máximo nivel. Ojalá que pueda estar un poquito más cerca de lo que creo que me merezco porque han sido entrenamientos duros», dijo.

«Cada vez me siento muchísimo mejor. Han sido muchos años estando al máximo y no estoy acostumbrada a estar lesionada. La vida ha sido muy generosa conmigo y espero que todo vaya mucho mejor», añadió.

La española tendrá que mejorar notablemente sus últimas marcas si quiere pelear el próximo mes de agosto por las medallas en los Mundiales de Londres, a los que llegará como máxima favorita la rusa Mariya Lasitskene, que encadenó su quinta victoria consecutiva del curso en la Liga de Diamante, en la reunión de Londres. Además, es la líder mundial del año con una marca de 2,06.

«Lasitskene está imbatible. Es increíble. Ha estado dos años sin salir de Rusia y ha salido con ganas y no ha hecho más que ponernos esa miel en los labios y darnos esa motivación que quizás necesitamos todas para seguir mejorando«, apuntó Beitia.

Ruth reconoció que estaba «mal« acostumbrada porque nunca había estado tanto tiempo sin competir. «Espero que en este mes en el que disputaré la reunión de Mónaco y el Campeonato de España vaya todo bien y así, estar competitiva para poder estar en la final de Londres luchando por las medallas«, finalizó.