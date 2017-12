San Silvestre, una mezcla entre deporte y diversión 03:12 Andrés Fernández La cita más esperada del año calca el recorrido de la edición de 2016 con salida desde el Parque de Mesones ADELA SANZ SANTANDER. Sábado, 30 diciembre 2017, 08:18

Correr por diversión. Con los amigos o con tu pareja. Acompañado de tus hijos y disfrazado de dinosaurio. Todo vale en la San Silvestre de Santander que alcanza este año su 37 edición. El único objetivo, además de completar los 5.500 metros, es pasarlo bien y despedir el 2017. No hay una cita más especial en el calendario y no solo por ser la última. Los disfraces lo avisan. San Silvestre nunca es una carrera más.

El aparcamiento del Parque Mesones será el punto de arranque de la carrera que comenzará a partir de las 16.30 horas con la categoría de discapacitados psíquicos. Su vuelta al circuito pequeño -430 metros- será el inicio de una tarde en la que el deporte y, sobre todo, las sonrisas dejarán de lado el tiempo y las marcas más allá de las apuestas entre amigos que acabarán con alguno pagando las consumiciones con las que se despedirán rumbo a la cena de Nochevieja.

Durante toda la tarde se irán sucediendo las distintas categorías -pitufos, benjamín, alevín, infantil y cadete- hasta que todos los populares tomen la salida de una prueba que suele congregar a varios miles de atletas. En la última categoría están aglutinados los todos los mayores de 15 años. Desde el aficionado que se calza las zapatillas un par de días a la semana a nombres propios del atletismo cántabro como los ganadores de la pasada edición Elena Moreno o el eritreo Workhen Fikre.

La San Silvestre santanderina calca su recorrido de la edición de 2016. A las 18.00 horas, el disparo de salida frente al Parque de Mesones llevará a los atletas hacia el Casino. Las piernas empezarán a sufrir camino de esa famosa curva de La Magdalena que lleva hasta el tramo, más o menos llano, de Reina Victoria. A la altura del Palacio de Festivales, media vuelta y a desandar lo andado. Cinco kilómetros y medio de un recorrido exigente.

Nadia Gómez, madrina

La campeona del mundo de kárate en kumite sub-21 -50 kilos, Nadia Gómez Morales será la madrina de esta edición de la San Silvestre santanderina y ella será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las 18.00 horas. Aunque la fiesta frente al Parque de Mesones comenzará antes.

Para los más rezagados, todavía están abiertas las inscripciones hasta media hora antes del inicio de la prueba en las carpas dispuestas para tal efecto en el Parque Mesones. Hoy, día 30, estarán abiertas de 17.00 a 20.00 horas y mañana, desde las 11.00 hasta las 17.30 horas. El precio será de 10 euros ambos días y de ellos uno irá destinado íntegramente a entidades solidarias o benéficas.

Hay muchas razones para correr la San Silvestre, pero una de las principales es disfrutar de esta cita deportiva independientemente del nivel del participante que acumulará sin lugar a dudas muchas anécdotas para contar después sentado frente a una mesa a la espera de las uvas.