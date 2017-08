Tobalina, el primer cántabro en debutar en el Mundial Carlos Tobalina. / AFP A las 11.00 hora española de este sábado comienza la calificación de lanzamiento de peso, en la que el castreño se juega el pase a la final MARCO GARCÍA VIDART Santander Viernes, 4 agosto 2017, 22:19

Carlos Tobalina será el primer cántabro en debutar en el Mundial de Atletismo de Londres. El castreño participa este sábado, a las 11.00 horas (hora española) en la calificación de lanzamiento de peso. El objetivo de Tobalina es de lo más ambicioso. «Quiero estar en la final del domingo», afirmaba el castreño en declaraciones a este periódico.

A pesar de que Tobalina llega con su mejor marca de siempre (20,57 metros), el objetivo está difícil. Su registro es el número 31 de los 33 lanzadores que competirán en Londres. El cántabro ha quedado encuadrado en el grupo A y lanzará el cuarto. Para acceder a la final, se requiere un tiro de 20,75 metros o estar entre los doce mejores del concurso. Pero Tobalina confía en que un tiro como el del pasado Campeonato de España de pista cubierta, nulo por una pequeñísima pérdida de equilibrio pero que voló por encima de 21 metros, sea esta vez válido en Londres.

Los estadounidenses Ryan Crouser (22,65) y Joe Kovacs (22,57), el neozelandés Tomas Walsh (22,04) o el checo Tomas Stanek (22,01) son los lanzadores que llegan al Mundial con las mejores marcas del año.

Por su parte, la atleta cántabra Paula González se ha propuesto en Londres «terminar entre las 20 primeras» en el maratón de mañana domingo (15.00 horas, hora española), pese a confesar que no llega en la forma que le hubiera gustado. «He padecido una fascitis desde hace dos meses y no llego en mi mejor forma. He tenido que hacer trabajo alternativo y tengo la duda de qué puede pasar el domingo, es una incógnita, espero que no aparezcan las molestias», declaró en la rueda de prensa del equipo español en la capital británica.