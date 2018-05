Zancadas hacia la igualdad 02:45 La marea morada de la Carrera de la Mujer no es excluyente y los hombres también pueden participar en esta prueba / Roberto Ruiz La primera Carrera de la Mujer de El Diario Montañés ha celebrado hoy en Santander con la participación de un millar de atletas MARCO G. VIDART Domingo, 13 mayo 2018, 12:56

El día es hoy. Y la hora, las 11.00 de la mañana. La Carrera de la Mujer de El Diario Montañés partirá desde la plaza de Alfonso XIII de Santander para concluir en el mismo lugar tras 4,5 kilómetros de recorrido. Apenas un paseo para quienes no estén muy en forma, un trote para quien practique algo de atletismo, o un pequeño entrenamiento para atletas más avezadas. Y avezados, ya que la Carrera de la Mujer de El Diario Montañés -y que cuenta también con el patrocinio de Caixabank y la colaboración de Supermercados Lupa y Seguros DKV- no excluye a nadie. Muy al contrario, lo que se pretende es que en vez de la Carrera de la Mujer, sea la carrera de todos. Porque el objetivo de lograr una sociedad más igualitaria y justa -el primordial de la carrera- y la lucha contra la violencia machista, el específico de esta primera edición, es algo que no entiende de géneros ni edades. En la larguísima carrera -que ya dura muchos siglos- para lograr una igualdad real en la sociedad, la prueba de hoy apenas será un suspiro en el tiempo. Un pequeño paso. La continuación de otros que se han dado desde hace mucho. Pero todas las grandes carreras, como dice el proverbio, han empezado con ese primer paso.

La marea morada rondará las mil voluntades. Se espera que se ronde esa cantidad por las inscripciones que se realicen desde las 8.30 hasta las 10.00 horas, una hora antes del pistoletazo de salida, en el punto habilitado para ello en la plaza de Alfonso XIII. Ese lugar será, a las 11.00 horas, el que vea el inicio de la carrera. Jardines de Pereda, Paseo de Pereda (por la zona marítima), calle Castelar, también por la zona marítima y Avenida de Severiano Ballesteros serán los escenarios por los que correrá la marea morada. En la rotonda junto a la playa de Los Peligros, la del ancla, se emprenderá el viaje de vuelta por las mismas calles hasta llegar a la meta. La poca distancia y la nula dificultad del recorrido -es liso como un plato- invitan a pasar una mañana haciendo ejercicio.

CARRERA DE LA MUJER Participantes Se espera que la cifra ronde el millar. Las inscripciones aún se pueden hacer, hasta las 10.00 horas. El recorrido Desde la plaza de Alfonso XIII hasta la rotonda de la playa de Los Peligros y vuelta. En total, 4,5 kilómetros. Actividades Habrá música en directo, actividades para los más pequeños de la casa y 'food trucks' en los aledaños de la zona de salidad y meta.

Aunque habrá clasificaciones, la Carrera de la Mujer de El Diario Montañés nace con la intención de ser reivindicativa y no competitiva. Pero además de tener como fin principal el de sumarse a la causa, en la salida también habrá atletas cántabras de élite, como Alicia Portilla o Melanie Peñalver. Y también mujeres que han enarbolado una bandera para que otras muchas sigan su ejemplo. Ruth Beitia, la única campeona olímpica que ha dado el atletismo español, no faltará en la salida. «No es una carrera de la mujer, sino una carrera de la igualdad. Y para eso tenemos que estar todos unidos, hombres y mujeres. Para conseguirla y para luchar también contra la violencia machista», señalaba esta semana.

Las inscripciones se podrán realizar hasta las diez de la mañana, una hora antes del inicio de la carrera

Un poco de ejercicio, música en directo, actividades para los niños... El propósito es que la mañana sea una fiesta de color morado. Reivindicativa y solidaria, ya que parte de lo recaudado será para la Asociación Consuelo Bergés, que lucha de forma incansable contra la violencia machista. Todo lo que se consiga hoy para erradicar esa lacra y para en un futuro lograr una sociedad en la que la búsqueda de la igualdad deje de ser noticia, ya será mucho.