El PP y Tuto Sañudo, asesor del IMD, votan en contra de subir la subvención al Sinfín

El Ayuntamiento de Santander no incrementará la subvención al DS Auto Gomas, que volverá a recibir este curso 80.000 euros de las arcas municipales. Una cantidad muy sensible, entre las mayores que aporta la Casona a cualquier entidad, pero al mismo tiempo la menor de todos los equipos que integran la Asobal. El Instituto Municipal de Deportes rechazó ayer la propuesta de incrementar esta cantidad de los citados 80.000 euros a 120.000 -un montante muy próximo al que aporta el Gobierno de Cantabria- con los votos en contra de los representantes del Partido Popular (Juan Domínguez, Roberto del Pozo, Pedro Nalda, María Tejerina y Carmen Ruiz) y de los dos asesores nombrados por el propio equipo de gobierno, entre ellos Tuto Sañudo.

El presidente de honor del Racing no está en el órgano rector por este motivo, sino a título personal -por un nombramiento nominal-, pero su negativa contrasta con el contrato de patrocinio institucional que persigue el club verdiblanco. Sañudo alude a motivos logísticos y de procedimiento. «Estoy a favor de que se apoye al equipo -el Sinfín-, cómo no lo voy a estar, pero antes estuve hablando con Juan Domínguez, le pregunté por el asunto y me dio una explicación que me pareció lógica y razonable. Me dijo que era un asunto que se tenía que haber expuesto antes de hacer el presupuesto del año, porque ahora ya está hecho y a quién le quitamos la subvención para dársela al Auto Gomas. Yo le dije que consideraba que lo lógico es ayudar al balonmano y me contestó que de poderlo lo haría, pero que los presupuestos ya están aprobados y cada uno tiene su partida», señaló un Sañudo «fastidiado» porque se haya divulgado una situación de la que se ve como actor secundario.

«Yo tengo que ir con el grupo que estoy», añadió el vocal del IMD por nombramiento del equipo de Gobierno, «pero si la explicación no hubiera sido razonable habría votado a favor», dijo tras insistir en su buena relación con el club y su presidente, Servando Revuelta. «Espero sinceramente que el próximo año se le suba la partida. Siempre estaré de acuerdo», finalizó.

Entre los que han votado en contra del incremento de la subvención también figura el concejal de Deportes, Juan Domínguez, jugador internacional de balonmano que entrenó además tanto al Teka como al Sinfín antes de abandonar el club santanderino para convertirse en director del IMD y posteriormente en concejal del área en sustitución de otro clásico del balonmano cántabro: Luis Morante.

La propuesta la apoyaron Daniel Fernández (PSOE), Vicente Nieto (PRC) -promotor de la iniciativa-, Miguel Saro (IU) y Tatiana Yáñez-Barnuevo (Ganemos), algunos de ellos muy críticos tras la negativa. En este sentido, el portavoz socialista en la Casona y jefe de la oposición, Pedro Casares, lanzó un comunicado en el que lamentaba la decisión

La oposición argumentaba que el club santanderino es el que menos aportación recibe de su ayuntamiento, entre los 16 que conforman la Asobal y puso como ejemplo a un rival directo como el Benidorm (260.000), los 126.000 del Valladolid y los «cerca de 300.000» que recibe el Bisadosa de Irún, en palabras del representante regionalista, Vicente Nieto. Además, también se recordaron los 300.000 euros que llegó a recibir en su época el extinto Grupo Deportivo Teka.

«Improcedente»

Después de que PRC y PSOE mostraran su malestar por el rechazo, el concejal de Deportes contestó ayer con un comunicado de prensa en el que considera «improcedente» que se insista en «modificar la cuantía de la ayuda que el Instituto Municipal de Deportes concede a un club deportivo en particular tres meses después de haber aprobado el presupuesto». Lo hace en referencia al representante socialista, Pedro Casares, que «en ese momento, no planteó ninguna objeción a las cantidades establecidas para los respectivos clubes y actividades», y no al regionalista Vicente Nieto, promotor de la iniciativa.

Domínguez sostiene que «en 2018 las ayudas para el deporte local pasarán de 290.000 a 350.000 euros anuales» y que «de cara al próximo año, y en el marco de la evaluación global de la partida disponible y de las necesidades de los respectivos clubes, se establecerán las cuantías para ese ejercicio, como se ha hecho ya en este año».