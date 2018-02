Baloncesto El rey de Copas defiende una más en Canarias Luka Doncic. / EFE El Real Madrid aspira a la quinta consecutiva, con lo que igualaría un récord de hace 44 años, en un torneo de nuevo fragmentado AMADOR GÓMEZ Las Palmas Jueves, 15 febrero 2018, 08:51

Desconvocada dos días de su inicio la huelga con la que presionó con éxito el sindicato de jugadores a la patronal de clubes, tres años después la Copa del Rey regresa a Las Palmas, donde el Real Madrid, campeón de las cuatro últimas ediciones, aspira, a pesar de la dolorosa ausencia de Sergio Llull, a un quinto título consecutivo. En el caso de que el equipo blanco conquistase una Copa más en Canarias, el Real Madrid igualará un récord propio que estableció hace ya 44 años, en 1974, y que también firmó el Barcelona en 1982, para llegar ambos a enlazar al año siguiente media decena de trofeos en la competición más atractiva, intensa y apasionante del baloncesto español, envidia en el continente europeo.

El conjunto de Pablo Laso vuelve a partir como favorito, pero en esta ocasión, en una Copa de nuevo fragmentada, aunque a priori más abierta a la sorpresa, también es firme candidato el Baskonia, que el viernes disputará una eliminatoria estelar de cuartos contra el exigido Barça, cuya última corona se remonta a hace un lustro. Los azulgrana ya comenzaron a sufrir antes, en su propia casa, el inicio de la hegemonía de este Real Madrid que ha ganado cinco de las seis últimas y que ya triunfó en la capital grancanaria en la disputa del título entre eternos rivales, no sólo cada vez más distanciados en el palmarés (27 frente a 23), sino también en experiencia, trayectoria positiva, estado de forma, y sobre todo, estado anímico.

Al igual que los dos colosos del basket español encadenaron cada uno seis títulos en la década de los 70 y los 80 para establecer ambos una plusmarca que sólo el rey de la competición está en disposición de repetir, 12 son también los trofeos coperos que acumulan Felipe Reyes y Juan Carlos Navarro, que en Las Palmas afrontarán su decimonovena participación. Cada uno por una parte del cuadro en busca de una séptima corona individual y con los blancos con la teórica ventaja de disponer de un día más de descanso, que se ganaron al terminar líderes de la primera vuelta de la Liga Endesa. Para ello, el defensor del título, marcado por la irregularidad esta temporada y sin el decisivo Llull, deberá superar este jueves al Unicaja, que hace un mes se impuso a los blancos en Málaga (80-75), mientras que el desconcertado Barcelona, ahora con Svetislav Pesic al mando, debutará al día siguiente contra el Baskonia, que no juega, ni gana, una final desde 2009, pero que este año se encuentra en disposición de competir con garantías y volver a pelear por la corona.

Doncic, superado por Shengelia para el MVP Tornike Shengelia, ala-pívot del Baskonia, es el principal favorito para ser proclamado el domingo MVP de la Copa, según una encuesta realizada por la ACB entre los entrenadores de los equipos no clasificados para la competición. El jugador georgiano ha superado en un voto a Luka Doncic, por quien sólo apuestan como jugador más valioso del torneo el exmadridista Pep Cargol, ahora técnico del Zaragoza, Joan Peñarroya (Andorra) y Sergio García, segundo entrenador del Gipuzkoa. Por Shengelia, actual líder del ránking ACB, con una media de 21,1 puntos -Doncic ocupa la tercera plaza con 19,5 puntos- y tercer máximo anotador de la competición (con un promedio de 17,7), se han decantado Moncho Fernández (Obradoiro), Salva Maldonado (Estudiantes), Óscar Quintana (Betis) y Carles Duran (Joventut). Las sorpresas son Rodrigue Beaubois, base del Baskonia citado por Veljko Mrsic, entrenador del Bilbao; y Walter Tavares, el pívot caboverdiano del Real Madrid, a quien nombra Diego Epifanio (Burgos) y también Carles Duran en el caso de que no se lo adjudique Shengelia.

Desde entonces, la Copa la han ido conquistando merengues y culés, y sólo dos equipos distintos han sido capaces de entrar en la final durante los ocho últimos años, el Valencia (en ambos casos en Vitoria) y el Herbalife Gran Canaria (en 2016 en La Coruña). El conjunto local actuará de nuevo como anfitrión y se presenta como una de las tres cenicientas, junto al rival ante el que se estrenará, el Montakit Fuenlabrada, y el otro representantes de las islas, el Iberostar Tenerife. Al grupo de aspirantes se suman, además del Baskonia, el Barcelona, que pese a su delicada situación está siempre obligado a luchar por todo lo que se pone en juego; y el Valencia, que ya dio mucha guerra el Real Madrid en la final del pasado año (97-95) que cerró un torneo marcado por el famoso campo atrás de Llull.

Ante la baja del escolta balear que ha sido determinante para los blancos en casi todas las Copas desde 2012 y cuyo nombre, al igual que el de Pablo Laso, ha estado ligado al torneo desde prácticamente la última década, el Real Madrid se agarra a Luka Doncic, llamado a ser protagonista principal por fin en el que sería su último torneo del KO antes de su marcha a la NBA. Gracias al genial base esloveno los blancos pueden reforzar también su condición de máximos candidatos, aunque el técnico del campeón recuerda que «lo que hace grande la Copa es que todos los equipos tienen opciones». «Hablar de favoritos y quinielas para mí es muy difícil. Aunque no soy de apostar, apostaría por el Madrid, pero como entrenador, no como aficionado», apuntó este miércoles Laso, que como técnico madridista lleva una espectacular marca de 15 victorias frente a una única derrota, ante el Barça, y tras dos prórrogas (108-111), en los cuartos de su ciudad natal, Vitoria, en 2013. Aunque aún no ha superado el golpe de la grave lesión de Llull, al menos el Real Madrid ha recuperado a Gustavo Ayón para este nuevo y ambicioso reto que se les presenta a los blancos. Sin embargo, la idea de Laso es reservar al pívot mexicano para una hipótetica semifinal y, si es posible, la final, siempre que el Madrid, acostumbrado a sufrir, cumpla los pronósticos y consiga repetir presencia en el partido definitivo.

Partidos y horarios (todos los partidos retransmitidos por #0)

Cuartos de final:

. Valencia Basket-Iberostar Tenerife. Jueves. 19:00 h.

. Real Madrid-Unicaja. Jueves. 21:30 h.

. Herbalife Gran Canaria-Montakit Fuenlabrada. Viernes. 19:00 h.

. Barcelona Lassa-Baskonia. Viernes. 21:30 h.

Semifinales (Sábado):

. Vencedor del Valencia-Tenerife contra vencedor Madrid-Unicaja. 19:00 h.

. Vencedor del Gran Canaria-Fuenlabrada contra vencedor Barcelona-Baskonia. 21:30 h.

Final (Domingo). 18:30 h.