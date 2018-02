BALONCESTO El Igualatorio sufre, pero vence Olechnavicius trata de encestar y Esnaola le pone un tapón. / SANE Los de Rafa Pueyo se imponen al Easo en la prórroga y La Gallofa suma una nueva victoria ante La Flecha LEILA BENSGHAIYAR Domingo, 25 febrero 2018, 08:50

El Igualatorio Cantabria Estela se tomó la revancha y se impuso al Easo por 75-71 en un partido que tuvo que decidirse en la prórroga y que contó con un protagonista destacado, el estelista Hampl -máximo anotador del encuentro con 30 puntos-. Un nuevo triunfo para los de Rafa Pueyo. Y ya son 15 consecutivos para el equipo cántabro, que no parece dispuesto a flaquear bajo ningún concepto y busca de manera contundente ampliar su número de victorias concatenadas en cada partido que disputa.

El partido comenzó igualado, con pocas canastas y muchos fallos de ambos equipos hasta que los visitantes tuvieron una buena racha y se escaparon ligeramente en el marcador para cerrar el primer parcial con 12-14, a pesar de que hubo una tímida reacción por parte de los estelistas, pero no pudieron evitar terminar el primer cuarto por debajo en el luminoso.

El segundo cuarto no fue mejor para los cántabros, aunque Pablo Sánchez, Olechnavicius y Hampl, trataron de ponerle remedio con sus canastas. Sin embargo, el conjunto guipuzcoano dio un arreón final que les colocó diez puntos por encima -26-36- antes de ir al descanso. Después del paso por vestuarios, los locales parecieron despertar de su letargo y consiguieron recortar la distancia que los mantenía por debajo en el resultado y les condenaba, por el momento, a perder el partido. El primero en muchas jornadas y ante el único rival que ha podido vencerles esta temporada. Los Estelistas no estaban por la labor. Hampl fue clave para no descolgarse en el marcador y Pariente, con dos triples consecutivos al final del cuarto, lograron que el tercer parcial terminase 46-50. Una distancia asequible. Ya estaba plantada la semilla para que la remontada del equipo santanderino fructificase.

El Igualatorio consiguió dar la vuelta al marcador nada más empezar el último cuarto. Al final, con un 61-61 el partido se iba a la prórroga. Los cinco minutos extras no pudieron comenzar mejor: dos triples de Olechnavicius y Sánchez. Poco después los estelistas culminaron la hazaña gracias a un dos más uno final protagonizado por Hampl. Figura omnipresente entre los locales. La semana que viene el Igualatorio viajará a Burgos para verse las caras con el Grupo de Santiago en busca de un nuevo triunfo.

La Gallofa suma de nuevo

La Gallofa cosechó ayer una nueva victoria ante los vallisoletanos de La Flecha por 90-87, a pesar de que el partido no comenzó favorable a los de Benjamín Santos. De hecho los cántabros perdieron el primer cuarto con una diferencia de diez puntos, 19-29.

Después del traspié inicial La Gallofa intentó dar la vuelta a l marcador, pero de manera infructuosa. Los visitantes no les dieron opción y siguieron con su buena racha anotadora. Los locales fueron al descanso con un 38-46 que les condenaba a dar lo mejor de sí mismos si querían revertir la situación y salir vivos de su propio campo. Y lo consiguieron. Un tercer parcial de 29-20 recortó la diferencia y les dejó tan solo un punto por arriba, 67-66. El último cuarto, con 23-21 otorgaba la victoria a los cántabros.