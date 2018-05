Liga Endesa Doncic, el MVP más joven de la historia Luka Doncic, MVP de la fase regular de la Liga Endesa. / Twitter ACB El base esloveno aventaja en cinco puntos al ala-pívot del Baskonia Tornike Shengelia para recibir el galardón de mejor jugador de la temporada regular COLPISA Madrid Viernes, 25 mayo 2018, 15:10

El base esloveno del Real Madrid Luka Doncic ha sido designado como el jugador más valorado (MVP) de la Liga Endesa 2017-18, al acumular 75 puntos, cinco más que el ala-pívot del Baskonia Tornike Shengelia.

Doncic ha logrado en la temporada regular de la Liga Endesa una media de 12,8 puntos, 5 asistencias y 5,7 rebotes para un 19,3 de valoración. Hace menos de una semana fue campeón de la Euroliga con el Real Madrid, de la que también fue declarado jugador más valorado de la competición y de su final.

El base del Real Madrid, que la próxima temporada jugará en la NBA, ha recibido en la votación de este premio 75 puntos de 100 posibles, con la máxima puntuación (25) por parte de entrenadores y prensa, la segunda más alta por parte de los jugadores (15) y la tercera (10) en la votación popular a través de las redes sociales, según ha explicado la ACB en su web oficial.

Doncic es el jugador más joven que obtiene este galardón en la historia de la competición, a sus 19 años, dos meses y 26 días, con lo que supera al hispano-montenegrino Nikola Mirotic, quien lo ganó en la temporada 2012-13 con 22 años, tres meses y 11 días, también formando parte del Real Madrid.

«No estaría aquí si no fuera por mis compañeros», comentó Doncic al recibir su galardón. «Ha sido una temporada estupenda, pero todavía nos queda la Liga por disputar», recordó el base del Real Madrid tras agradecer el premio, que dedicó a sus compañeros y técnicos en el club blanco. «Tenemos un equipazo y con esa gente se trabaja muy fácil», señaló Doncic, que sucede en este galardón a su compañero Sergio Llull, que lo logró la temporada pasada pero se ha pasado ocho meses y medio lesionado durante esta campaña

«Es verdad, pero me queda una Supercopa de España, todavía no la he ganado. He ganado todo, pero también se puede ganar más, más veces», aseguró Doncic, que no quiso referirse demasiado a su futuro, que estará en la liga norteamericana.