Sergio Rodríguez: «Quiero seguir en la NBA y estar con España en el Europeo»

Sergio Rodríguez, jugador de Philadelphia 76ers, hizo un balance muy positivo de su segunda fase en la NBA y espera seguir "unos años" en la mejor liga del mundo, sin olvidar a la selección española, con la que espera estar el próximo verano para la disputa del Europeo. En su paso por Madrid como embajador de la campaña Bridgestone "Persigue tus sueños, supera los Obstáculos", "El Chacho" hizo balance de su experiencia en Filadelfia.

"El año ha sido muy positivo, he hecho cosas diferentes, una experiencia nueva. La NBA exige un ritmo diferente, pero me adapté bien a un equipo nuevo, con otros compañeros, técnicos, sistemas. El equipo tiene potencial, hay mucha juventud y margen de mejora. Al principio fui titular, luego me tocó salir desde el banquillo y terminé bien. Estoy contento con la temporada", señaló.

Al principio se encontró con un equipo en horas bajas, "solo habían ganado 10 partidos la anterior temporada, pero la llegada de Joel Embiid fue una gran carga de adrenalina. Es un buen tío y fue una gran experiencia contar con él dentro y fuera de la cancha. Creo que será un jugador que marcará una época en la NBA".

En fase de descanso, Rodríguez termina su contrato con los 76ers en junio, pero dijo no sentirse preocupado por su futuro, que pasa por seguir en la liga de las estrellas del basket.

"El futuro no me obsesiona, quedan dos meses para que se empiece a mover el mercado. Estoy tranquilo y lo que quiero ahora es recuperarme físicamente porque el ritmo de partidos ha sido muy fuerte. Lo que quiero es seguir en la NBA y mantenerme unos años. Ahora es difícil saber que voy a elegir. Ahora estoy tranquilo y quiero disfrutar de otras cosas", explicó

En su segunda aventura en la NBA, ya treintañero, Rodríguez habló de las diferencias con la primera, con apenas 20 años.

"Esta vez ya conocía todo. En la primera tenía 20 años y jugué con gente que vi por televisión mientras crecía , ahora fue diferente, era de los mas veteranos del equipo y las estrellas eran menores que yo"

Rodríguez se refirió a los españoles que juegan en la NBA, con los que coincide a menudo.

"Los he visto a todos muy bien, creo que han tenido un año de éxito y que han estado cómodos en sus respectivos equipos. Te encuentras con ellos en un partido de cada tres y jugar contra alguien conocido siempre es bonito y agradable. Hablamos entre nosotros, pero cada uno tiene sus intereses. A los nuevos los he visto fenomenal".

Rodríguez no oculta una ilusión que flota en todo jugador de su ambición, y no es otra que ponerse el anillo que acredita al campeón de la NBA.

"Es un objetivo muy difícil, pero el objetivo final es ganar y me gustaría estar en un equipo que pueda luchar por ello. Ahora quiero estar tranquilo, tengo 31 años, y hay que esperar acontecimientos de futuro".

Preguntado por sus excompañeros Sergio Llull y Luka Doncic, Rodríguez no regateó elogios con ninguno de los dos madridistas.

"Sabíamos que Doncic tenía un gran potencial dentro y fuera de la cancha, es un chico muy maduro a pesar de que solo tiene 17 años y sabe estar con gente mayor. Es un gran talento y dentro de un año estará muy cotizado en la NBA. Me gustaría tenerlo de compañero. Es un ganador. Claro que me han preguntado por él".

Sobre Llull, "compañero de tantos éxitos", el jugador canario señaló que "está realizando una temporada extraordinaria", pero que su decisión de no acudir a la NBA "es muy respetable".

Ante la fase decisiva en el campeonato NBA, Rodríguez apuntó que su favorito al título es Cleveland, equipo al que ve "muy fuerte y conociendo ya el camino de la temporada pasada".

Otro reto del año será el Europeo que tiene que afrontar la selección este verano. El "Chacho" no se lo quiere perder, máxime después de la medalla de bronce lograda en los Juegos de Río, que lleva tatuada en su cuerpo.

"Me gustaría ir al Eurobasket. Representar a España en un Europeo es algo que no se puede desperdiciar. Espero estar y que ganemos en título. Será un campeonato difícil porque habrá un gran nivel, cualquier equipo te puede complicar".

El base de Filadelfia destacó el nivel de un equipo nacional que lleva mucho tiempo jugando juntos.

"Hay un gran nivel, mucho talento y con la experiencia y las ganas que hay de hacer las cosas bien hay que ver las cosas con optimismo", indicó.

"El tinerfeño espera que el proceso de negociación para continuar en la NBA no altere la tranquilidad para preparar el Europeo con el equipo nacional.

"El año pasado nos perdimos media concentración por la negociación del contrato, pero es bonito estar con la selección y tratar de cumplir más sueños".

También se refirió el exjugador del Real Madrid a la clasificación del cuadro blanco para la Final a 4

"Estoy muy contento con la clasificación del Real Madrid para la Final a 4 porque supone que sigue el proyecto y la posibilidad de alcanzar más éxitos. Siento mucho cariño por todos ellos y espero que ganen la décima", concluyó.