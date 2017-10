Balonmano El DS Auto Gomas gana y convence ante su público Luis Palomeque Superó con claridada los andaluces deLos Dólmenesen un encuentroque dominaronen todo momento RAFA GONZÁLEZ Domingo, 15 octubre 2017, 09:18

El DS Auto Gomas se impuso por 25-23 a Los Dólmenes en un partido en el que jugó con más orden que en ocasiones precedentes, si bien en los últimos quince minutos se les atragantó la defensa 5-1 que propusieron los malagueños, lo que estuvo cerca de complicar el resultado. Pero, al final, las intervenciones del portero Villamarín aseguraron los puntos que los cántabros merecieron por el juego desarrollado durante el resto del partido.

Los Dólmenes justificó su condición de equipo de la zona alta de la clasificación, pero en la jornada de ayer se encontraron con la mejor actuación de la presente campaña ante su público del cuadro santanderino.

El inicio del duelo parecía ser vital para ambos contendientes y quizá por ello, en los primeros minutos se produjeron más imprecisiones de las necesarias, a las que hubo que sumar las decisiones de los colegidos, que decretaron tres exclusiones para los cántabros y una para los visitantes antes de alcanzar el minuto diez.

25 DS Autogomas Villamarín, Muñiz (1), Nikolai (3), Barco, Postigo (2), Valles (5,2p), Kasumovic (4), siete inicial, Valverde, Pla, Lastra, Sola (4), Carvajal, Leo, Lon (6). 23 Los Dólmenes Maireles, Santamaría (1), Sota (6 3p), López, Castro (1), Tua (3), Cabrera (1), siete inicial, Torres, José Manuel, Escobar, Moreno (2), Sierra (3), Morales, Ortega (3,1p), Castro. Parciales 1-1; 3-2; 5-4; 8-6; 10-7; 11-9; (descanso), 15-11; 17-13; 21-14; 22-18; 23-19; 25-23 Árbitro San Pedro y Miranda de Madrid. Excluyeron a Muñiz (2), Nikolai (1), Barco, Lastra (2), Postigo (roja) en los santanderinos y a Cabrera (2), Santamaría (roja).

Los dos equipos plantearon la misma defensa: 6-0 con un cambio en los de Reñones y dos en los del técnico rival Lorenzo Ruiz. El marcador no se movía con demasiada rapidez y eso que las defensas no fueron nada contundentes. Los primeros en coger una ligera ventaja (de dos goles) fueron los santanderinos, que con los goles de Kasumovic y Postigo colocaban un 4-2 en el marcador. No tardó en reaccionar el rival para igualar a cinco, si bien la iniciativa la llevaba en todo momento el equipo de Reñones, que alcanzó la máxima ventaja de la primera media hora con el 10-7 que se registraba a los veinticuatro minutos, aunque al descanso se llegó con 11-9.

Mejoría en la continuación

El comienzo de la segunda parte por el lado local fue demoledor, llegando a colocarse por delante en el marcador de forma muy clara (16-11), situación que obligó al técnico visitante a cambiar de portero. Pero la medida no fue efectiva y la sangría continuó hasta llegar al 21-14 en el ecuador de este periodo. Un tiempo muerto visitante fue el momento clave del choque, ya que cambió a defensa 5-1 con Xabier Tua de avanzado. La decisión cortocircuitó el juego colectivo del Ds Auto Gomas, que encajó un 0-4 y permitiendo a los malagueños meterse en partido con el 22-19 a falta de diez minutos.

Las alarmas se encendieron cuando los visitantes lograron un 0-2 con goles de portería a portería y lograban ponerse 23-22, pero los goles de Nikolai y Lon apagaron el incendió que podía haber supuesto perder un partido por no saber manejarle venciendo al final por 25-23. En el plano colectivo cabe destacar el buen trabajo de los jugadores de Reñones, si bien los más destacados fueron Villamarín en la portería, Nikola, Muñiz, Lon y la segunda parte de Valles.