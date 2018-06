Balonmano El Auto Gomas retrasa su inscripción en la Asobal porque no ha recibido una respuesta del Gobierno Revilla recibió hace una semana a los jugadores y directivos del DS Auto Gomas / DM . El club cántabro no acudirá esta martes a la Asamblea de la Liga y permanece a la espera de conocer las subvenciones que recibirá RAFA GONZÁLEZ Lunes, 11 junio 2018, 20:24

El Ds Auto Gomas Sin Fin no acudirá a la asamblea que celebra ese martes la liga Asobal en Barcelona ya que el equipo cántabro está a la espera de conocer las ayudas que recibirá del Gobierno de Cantabria, después de la reunión que mantuvieron con el consejero Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes y la directora general de Deporte, Gloria Gomez. Los representantes institucionales, además de felicitar por el ascenso a los integrantes del equipo santanderino, les pidieron un poco de tiempo para analizar la situación, pero todavía no les han dado una respuesta, por lo que el equipo no sabe si tendrá el suficiente apoyo económico para poder jugar la próxima campaña en la máxima categoría del balonmano español. El Ayuntamiento de Santander, por su parte, ya ha respondido favorablemente a la petición de apoyo económico que le ha hecho llegar el club, al igual que su principal patrocinador, Auto Gomas. Pero esto no es suficiente.

Para que la liga Asobal acepte el Auto Gomas Sin Fin en su competición el club cántabro tiene que presentar toda la documentación exigida: presupuestos cuadrados para la próxima campaña y acuerdos y convenios que se hayan alcanzado con patrocinadores e instituciones. Al no poder contar todavía ni con una respuesta ni con la documentación del Gobierno de Cantabria, el club santanderino ha decidido no hacer acto de presencia este martes en la Asamblea y retrasar su inscripción en la Asobal.

Los responsables del club confían que en breve el Gobierno les de una respuesta positiva y poder regresar, de forma oficial, a la liga Asobal.

Aval de 60.000 euros

Así mismo los directivos del equipo han tenido que hacer un aval por valor de 60.000 euros para iniciar los tramites de inscribirse en la Asobal. De esa cantidad, 47.500 van a parar a la Asociación de Jugadores para hacer frente a posibles impagos a los deportistas, 7.500 para la Federación Española y 5.000 para propia Asobal.

Otro aspecto que preocupa mucho en el Auto Gomas Sin fin, como al cien por ciento de los clubes de esta región, es el tiempo que las instituciones tardan en pagar estas subvenciones. Normalmente, las ayudas se reciben cuando la temporada está muy avanzada y esto siempre supone un problema de tesorería importante y muchos quebraderos de cabeza.

El club, ahora mismo, también está atado de manos para poder fichar. Necesita ya hablar con los posibles refuerzos y poder confeccionar una plantilla acorde a las exigencias de la categoría, sobre todo para poder mantenerse, pero es imposible si no sabe con cuánto dinero va a poder contar e incluso en qué categoría podrán jugar.

El resto de los equipos de la categoría, incluido el Alcobendas, que ascendió esta temporada junto con el DS Auto Gomas, ya tienen prácticamente cerrada su plantilla para la próxima campaña.