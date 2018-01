«Hemos hecho un campeonato sensacional y nos merecíamos el oro» EFE Álex Dujshebaev, uno de los tres cántabros de los 'Hispanos' junto a su hermano Daniel y Ángel Fernández, también fue elegido en el equipo ideal del Europeo RAFA GONZÁLEZ SANTANDER. Martes, 30 enero 2018, 07:21

Alex Dujshebaev Dovichebaeva (Santander, 1992) ha hecho historia. El santanderino es uno de los jugadores que ha levantado la copa de campeón de Europa con la selección española de balonmano el pasado domingo. Pero ese no ha sido su único logro en este Europeo de Croacia. Álex también ha sido incluido en el siete ideal de la competición como mejor lateral derecho, un éxito que comparte con su compañero de los 'Hispanos', Ferrán Solé, en el extremo derecho. Así pues, triunfo colectivo y también individual. Razones no le han faltado en Croacia. Dujshebaev demostró a lo largo de la competición sus condiciones en el juego ofensivo y en la final completó su mejor actuación tanto ofensiva como defensiva. Por eso fue uno de los pilares en los que se apoyó el equipo que dirige Jordi Ribera.

Ver más La incoherencia del balonmano español

El título, además de lo que supone en la competición, también acarrea unos premios a corto plazo como la clasificación para el Mundial de 2019 y el Europeo de 2020. «Resulta muy importante. El hecho de poder quitarte todas las fases de clasificación previas se agradece y esperemos que haya más tiempo para poder preparar los torneos importantes», explica el jugador cántabro. Dujshebaev ya conocía la dulce sensación que deja ser campeón de Europa. No es la primera vez que consigue el título. Ya se alzó con él en el año 2012 con la selección júnior. Una gesta que ahora repite en su versión madura.

El jugador reconoce que aunque este campeonato ha tenido varias fases, los 'Hispanos' han tocado techo ante Alemania, Francia y Suecia. «Ha sido increíble, ha habido muchos vuelcos. El equipo empezó bien, pero creo que luego hemos tenido un poco de cuesta arriba. Aunque en los últimos tres partidos, cuando ha hecho falta hemos dado la talla. En conjunto hemos hecho un campeonato sensacional y creo que nos merecíamos el oro», valora Dujshebaev.

«Soy de Santander y cántabro. Intento venir siempre que puedo», afirma Álex

Su andadura con la selección absoluta de balonmano comenzó en 2014. Fue convocado con el combinado nacional para asistir al Campeonato de Europa en Dinamarca, pero embargo no pudo acudir por una lesión. Ahora, en Croacia, se ha tomado la revancha y de la mejor forma posible, ganando la final. «Creo que contra Suecia en la primera mitad no jugamos a nuestro mejor nivel. Los suecos fueron mejores, pero en la segunda parte hicimos un gran trabajo estando a la altura de una final y nos lo merecimos, por esa gran segunda parte que hicimos para conseguir la medalla de oro».

Premio individual

La nominación del santanderino para estar entre los siete mejores del Europeo es un premio añadido, aunque él valora más el triunfo cosechado con el resto de compañeros. «La verdad es que estoy muy contento, es de agradecer que se valore la actuación a nivel individual pero con lo que te quedas al final es con el conjunto. La medalla de oro, el título, es lo que más saboreas. Está claro que siempre gusta recibir cosas así pero yo creo que ante todo siempre está el equipo», zanja el cántabro sin un ápice de duda.

Su padre, una figura estelar en esto del balonmano, Talant Dujshebaev, fue el primero en felicitarle. «Sí, si he hablado con mi padre, pero fue un poco. Me dio la enhorabuena y también estaba muy emocionado, aunque no hubo muchas palabras, fueron más muchas emociones». Precisamente, Álex juega a las órdenes de su progenitor en el KS Vive Kielce de Polonia. «Las cosas me van muy bien, la verdad es que estoy muy contento. No hemos alcanzado nuestro mejor nivel, pero confío que lo hagamos cuando lleguen los cruces de Champions. Yo personalmente me he adaptado muy rápido a la vida allí y estoy muy contento», especifica.

Trío cántabro

En la selección española que se ha proclamado campeona de Europa ha habido tres jugadores de la región: Ángel Fernández, que se lesionó en el primer partido del campeonato ante la República Checa; Daniel Dujshebaev y Álex, que siempre presume de su condición de santanderino y cántabro. «Yo soy de Santander y cántabro y tengo muchos y buenos recuerdos, intento ir en cuanto me es posible, pero viviendo fuera de España, en Polonia, a veces me resulta complicado. Cuando estás de vacaciones y vuelves a España unos pocos días es complicado acercarte. Pero siempre que puedo intento pasar allí algunos días», comenta con nostalgia.