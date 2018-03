Balonmano Dos capitanes frente a frente José Manuel Herrero Lon y Eugenio González, ayer en territorio neutral, en La Cantábrica. / Roberto Ruiz El DS Auto Gomas y el Balomnano Torrelavega se miden este sábado en un intenso derbi cántabro al que ambos llegan en plena pugna por entrar en la fase de ascenso a la Asobal RAFA GONZÁLEZ Santander Viernes, 9 marzo 2018, 11:48

Los derbis como el de este sábado en el pabellón Vicente Trueba (18.30 horas) entre el Balonmano Torrelavega, que oficia de anfitrión, y el DS Auto Gomas, siempre generan un ambiente especial entre los aficionados. En esta ocasión los dos luchan por el mismo objetivo: clasificarse para la fase de ascenso a Asobal y tan solo dos puntos, un partido, les separan. Torrelaveguenses y santanderinos se juegan así la hegemonía cántabra, de momento de color naranja tras la victoria de los de Diego Soto en La Albericia (29-31) en la primera vuelta. Genio y Lon, dos ilustres veteranos, capitanean a ambos equipos. José Manuel Herrero Lon es a sus 41 años una pieza clave en el pivote del DS Auto Gomas. Genio González es otro de los clásicos del balonmano cántabro. A sus 40 años sigue en la brecha pese a que el día comienza para él a las 4.30 de la mañana, horario de la jornada marítima.

-¿Cómo va la temporada?

-Herrero Lon. Con altibajos. No empezamos muy bien, enlazamos una buena racha que después nos volvió a abandonar y tuvimos algunos malos resultados en partidos que a priori teníamos que ganar. Espero que a partir de ahora cojamos confianza.

-Genio González. Estamos muy contentos, porque estamos metidos en puestos de play off. A estas alturas de la temporada no pensábamos estar así, pero se está dando bien y si aguantamos el tirón tenemos muchas posibilidades de entrar play off por segundo año consecutivo. Subir es otra cosa. Tampoco es el objetivo prioritario y si se consiguiera el club tendría que buscar nuevos recursos. Nosotros no pensamos ahora en eso.

-¿Esperaban, para bien o para mal, ese rendimiento?

-H. L. Realmente no, pero hay que tener en cuenta que esta es una categoría en la que abunda la irregularidad. Quizá los que hayan sido un poquito más regulares sean el Alcobendas y ahora el Balonmano Torrelavega. Esta categoría es complicada y muy igualada, así que no se puede decir nada hasta que lleguen las últimas jornadas.

-G. G. Esta temporada estamos recogiendo el fruto del trabajo de la anterior. La continuidad del bloque es importante, estamos trabajando en la misma línea y nos va bien. Ahí están los resultados. No siendo el objetivo el año pasado ya entramos en play off y este año tampoco lo era, pero ya no nos sorprende. Se han hecho bien las cosas con las incorporaciones y el bloque se ha hecho fuerte.

-¿Qué significó la victoria del Balonmano Torrelavega en la ida?

-H. L. Nosotros llegábamos con muy malas sensaciones, después de partidos que teníamos controlados y terminábamos perdiendo. Fue un tramo de tres o cuatro encuentros en que transmitíamos muy malas sensaciones. Cuando perdimos con el Torrelavega el equipo toco fondo. Ellos fueron muy superiores, jugaron muy bien y salieron más intensos. Cuando quisimos darnos cuenta teníamos el partido perdido y al final, con el 29-31, conseguimos maquillar el resultado. Esperemos que ahora cambie el decorado.

-G. G. Estuvimos muy serios. Nos salió un partido bastante bueno y lo llevamos bien, aunque al final ganáramos por sólo dos goles. Pero hay que entender que cada partido de este tipo es diferente; se pueden dar circunstancias que rompen la lógica. El del sábado será un partido disputado: los dos equipos llegamos en muy buena forma y bien clasificados en puestos de play off; creo que estará muy igualado.

-¿Qué ha cambiado en el DS Auto Gomas desde entonces?

-H. L. Creo que hemos ganado en intensidad, como la temporada pasada. En trabajo defensivo estamos a buen nivel y eso es lo que nos está manteniendo arriba, apoyados desde la portería para marcar al contraataque. Es verdad que tenemos que mejorar un poco en las tareas ofensivas, pero mientras mantengamos el nivel defensivo tenemos opciones.

-¿Cuáles son los puntos fuertes del Balonmano Torrelavega?

-H. L. Tiene una plantilla amplia. Si uno no está bien siempre puede sacar a otro que cumpla, y eso le convierte en un rival muy peligroso. Sin tener un jugador estrella tienen un bloque muy sólido y mantienen siempre una buena intensidad defensiva. Nuestra plantilla está más justa, pero tenemos mucha ilusión por enmendar el error que cometimos ante nuestra afición en La Albericia.

-¿Y del Sinfín?

-G. G. Creo que es como nosotros: un bloque en general fuerte en el que no destacaría a ningún jugador por encima de otro. Tienen un 6-0 muy fuerte, con jugadores grandes que defienden muy bien; esa puede ser su mayor virtud. Los extremos corren muy bien al contraataque, y mezcla juventud con gente veterana como Lon, que tiene mil batallas encima y sabe de qué va esto. Basa su juego en la defensa y en correr, y lo que más destacaría es lo dicho: el bloque.

-¿Cómo se presenta el partido?

-H. L. Igualado. Ellos están en una dinámica muy buena, con un equipo asentado en la categoría con una plantilla muy amplia y jugadores con experiencia que ya el año pasado jugaron el play off. Esperemos que nosotros estemos a la altura de la intensidad que están demostrando.

-¿Cuál puede ser la clave que decida el derbi?

-G. G. El Sinfín tiene algunas individualidades que pueden decidir. La conexión de Nacho Valles con Lon funciona muy bien. Nacho está muy en forma y les ha dado muy buen rendimiento, y Kasumovic es un lanzapiedras que como tenga un buen día te puede hacer mucho daño. También tienen a Alberto Pla con mucha movilidad y extremos como Postigo. Tienen buenas individualidades que saben reforzar el trabajo del bloque.

-Pero el Balonmano Torrelavega juega en casa...

-G. G. Nosotros estamos muy contentos con la afición. Siempre nos está apoyando en todos los partidos que jugamos en casa y se genera muy buen ambiente. Para nosotros es un plus, sobre todo en un partido como este, en el que se espera mucha gente. El partido puede estar al cincuenta por ciento de posibilidades para cada equipo, pero jugar en casa, con ese plus de la afición, puede darnos el nivel para ganar.