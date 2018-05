«Hay que remodelar el club y dar un paso al frente»

Tras una dilatada carrera en el balonmano Carlos Fonfría ha vivido lo que él considera «la mejor experiencia» que le ha podido pasar en su vida deportiva. Empezó en juveniles en Santoña y después fue a jugar con el juvenil del Teka. De ahí llegó a jugar en el equipo en LigaAsobal, pero las lesiones le obligaron a abandonar. En la actualidad juega sin los ligamentos cruzados y como él mimo explica «una vez que pierde el miedo se tira para adelante». Este es su segundo ascenso a División de Plata, el primero fue con el Teka Universidad, cuando los cántabros eliminaron al Barcelona B. «Fue un ascenso precioso hace diecisiete años», recuerda emocionado y con nostalgia en la mirada

Y es que su romance con el balonmano no se puede dar por finalizado. «Hace ocho años se conformó un equipo en el pueblo y volví a jugar con mis amigos y hasta hoy», c confiesa. Pero a pesar de los años que ha dedicado a este deporte, reconoce que «lo de ayer fue especial. Soy de Santoña, toda mi vida he residido aquí y poder celebrarlo con mi gente, con la gente del pueblo es algo especial, no se puede comparar con nada. Te paran por la calle, te felicitan, se quieren hacer fotos... Es diferente».

Y es que este ascenso se ha vivido con la máxima intensidad en todos los aspectos y por todos los partícipes. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados. «Desde luego no nos lo creemos, para nosotros era arriesgado jugar en casa ante nuestra afición y fracasar. Sabíamos que nuestros seguidores iban a estar con nosotros y el equipo quería disfrutar, no pensábamos en el ascenso en ningún momento, pero fueron pasando las jornadas y al ir ganando vimos que teníamos opciones».

Es cierto que antes del partido ante el Córdoba el grupo tenía la autoestima un poco baja. No se puede obviar que el rival que tenían enfrente los santoñeses era un equipo profesional y con grandes jugadores, pero los santoñeses no se dieron por vencidos. Al contrario. «A los dos minutos nos dimos cuenta que podíamos. Salimos a morder y no se nos escapo».