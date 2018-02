Balonmano / Asobal «Es un reto muy bonito» Julián Ruiz deja «con pena» el Santoña para fichar por el Ángel Ximénez, un equipo de Asobal. : / Roberto Ruiz Julián Ruiz deja el ACV Santoña para fichar por el Ángel Ximénez Puente Genil, un equipo de la Liga Asobal RAFA GONZÁLEZ SANTANDER. Miércoles, 28 febrero 2018, 07:48

Del grupo B de la Primera Estatal Masculina a la Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano en España. El cántabro Julian Ruiz deja al ACV Santoña, que lideraba la competición en ese grupo B, para hacerse cargo de los cordobeses del Ángel Ximénez Puente Genil, que el pasado fin de semana cesó al que hasta entonces era su entrenador, Quino Soler. Una decisión que el cántabro tuvo que tomar en la jornada del domingo, cuando recibió la llamada del equipo andaluz para ofrecerle la opción de entrenar al equipo.

Julián Ruiz recuerda cuando le llamaron de Puente Genil. «Fue el domingo por la tarde cuando me llamaron y me hicieron una propuesta para hacerme cargo del equipo. Era volver al mundo profesional con lo que ello trae consigo. Llevo dos años en el ACV Santoña y sin duda han sido dos años muy bonitos, pero soy un profesional de esto y estaba en un equipo amateur. Volver a tener las sensaciones de entrenar a un equipo de Asobal siempre es un aliciente y la propuesta que me han hecho es muy interesante».

Un proyecto a corto plazo y una dificultad añadida será la de intentar mejorar los resultados conseguidos hasta la fecha por los andaluces, antepenúltimos en la clasificación de la Liga Asobal con once puntos. «Es una situación que hay que valorar de forma inmediata. Quino Soler es un buen entrenador y la plantilla con la que cuenta el equipo tiene un buen nivel. Hoy tengo el primer contacto con los jugadores. Habrá que ver qué caras tienen y escucharles a ver qué ha pasado. Pero la plantilla que tiene el Ángel Ximénez no es para estar en la decimocuarta posición con once puntos. Es un reto muy bonito y que me apetece afrontar».

Ruiz afirma que está al día de la Liga Asobal y de otras competiciones internacionales. «A pesar de que he estado entrenando en Primera Estatal, he seguido la trayectoria de los equipos de Asobal e incluso de todas las competiciones europeas. Si se está en esto hay que estar al día ya que te pueden llamar -como ha ocurrido- en cualquier momento. Me ha gustado el reto y espero que todo salga bien. Desde luego que habrá que trabajar anímicamente para que los jugadores afronten los encuentros con confianza en sus posibilidades».

El objetivo de los cordobeses es la permanencia, aunque ahora no se encuentran en peligro ya que están a tres puntos del Puerto Sagunto, el decimoquinto en la tabla. «Bueno, la salvación es el objetivo en un primer momento. Pero hay otras competiciones que están muy vivas, como es la Copa del Rey y en la que el equipo debe competir».

Pena por dejar Santoña

El nuevo técnico de los andaluces no olvida su paso por el equipo santoñés. «Me da pena ya que es un grupo humano formidable. Discutimos en la pista, pero luego nos entendemos a la perfección. El domingo, después del partido, disfrutamos de una paella. Son cosas que en el mundo profesional son diferentes. De verdad que siento dejarles no por el buen momento que atraviesan deportivamente y sí por el valor afectivo que me han dado. Les quiero mucho».

El presidente de Santoña, Juan Carlos Antolín, deseó lo mejor al técnico cántabro y ya está buscando un sustituto. «Nos lo comunicó el domingo y por supuesto que nos alegró que pueda dar el paso. Con nosotros se ha comportado muy bien y hay que entender de quién estamos hablando, una parte de la historia del balonmano cántabro. Nos ayudó y le queremos mucho, pero el deporte es así».