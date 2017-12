Caza y Pesca La Reserva suma y sigue Componentes de la cuadrilla 23, que dirige Romanín Varela, de Los Corrales, con tres jabalíes abatidos en La Bacera. / DM La adversa meteorología no evitó este fin de semana que las capturas siguieran en niveles más que positivos FRANCISCO FERNÁNDEZ-CUETO Santander Martes, 12 diciembre 2017, 07:19

Pese a que la meteorología no ha acompañado demasiado, la Reserva del Saja ha logrado mantener el tono positivo de las últimas semanas. Ni siquiera el número de batidas suspendidas o aplazadas ha ensombrecido el resultado final del fin de semana. En total se abatieron 61 jabalíes, con lo que la cifra total de la temporada se sitúa en 877 ejemplares y sigue cumpliendo con las más optimistas expectativas.

Por comarcas, una de las más productivas fue la de la cuenca del Besaya, que este año está destacando no por la cifra total de capturas (no puede ser muy elevada dado que hay un cupo que las limita a tres por batida), sino por el elevado número de animales que se mueven en todas y cada una de las cacerías que se celebran. Durante el pasado fin de semana fueron dos las batidas programadas en la zona. Una el sábado en Vaocerezo, donde la que la cuadrilla de Eduardo Quevedo completó el cupo y pudo ver muchos más cerdos salvajes. Otra el domingo en La Bacera, en donde actuó el grupo que dirige el veterano Romanín Varela, que consiguió los tres animales que fija el cupo y uno más que tuvo que ser abatido para que no llegara a herir a ningún perro. Como en el caso anterior, también se vio correr a un importante número de jabalíes, lo que dice mucho de la buena salud cinegética no sólo de este monte, sino de toda la comarca.

En Liébana, aunque con cifras mucho más abultadas, hubo de todo. Desde el cupo (doce ejemplares) que lograron Jairo Posada y los suyos en Panda Carrielda, hasta el único jabalí que se abatió en Margaperas a cargo de la cuadrilla de Alberto Marañón. Todo ello pasando por los nueve suidos que Ismael Blanco y los suyos cazaron en Cuesta Bernizo, los seis que bajaron de Fonfría los hombres de Santos Gómez y los cinco que consiguió la cuadrilla de Victoriano Velarde en Milebaños.

Los 61 animales abatidos durante el sábado y domingo pasados elevan la cuenta a 877 jabalíes

En Cabuérniga también fueron más o menos bien las cosas para las cuadrillas que salieron a cazar. La que logró un mejor resultado fue la de Luis Gutiérrez, que bajó de Rozalén con los cinco cerdos salvajes autorizados por la Administración. Cuatro abatió la cuadrilla de Marcelo Gutiérrez en Vados Centro y tres la de Francisco Galguera en Monte Aa.

En Campoo, en la única batida que se pudo celebrar (la de Montabliz) la cuadrilla de Manuel A. González se hizo con tres ejemplares. Los mismos que se totalizaron en las cacerías desarrolladas en la cuenca del Nansa, donde la cuadrilla de Roberto Fernández tocó pelo en Frente y Navas y la de Ángel Visoqui se hizo con dos cerdos salvajes en El Táladro.