Esteban y Suárez, sin suerte en el Mundial

La mala -o mejor aún, malísima- suerte se cebó ayer con el torrelaveguense Ismael Esteban, el vigente campeón de España de ciclocross, en el Mundial que se celebró en la localidad luxemburguesa de Bieles. Porque es complicado encontrar tanto infortunio en poco más de una hora sobre la bici. El cántabro sufrió hasta nuevo pinchazos en toda la carrera, en la que llegó incluso a estar entre los diez primeros, un hito para cualquier corredor español. Al final, tanta avería pasó factura al torrelaveguense, que terminó en el puesto 27, a más de siete minutos del vencedor, el belga Wout Van Aert, que dio una auténtica exhibición en la 'chocolatada' que era el circuito de Bieles para revalidar título mundial a sus 22 años. En ese pulso entre belgas y holandeses que se presumía en una modalidad de la que han hecho un coto cerrado, el holandés Mathieu Van der Poel entraba segundo en meta, a 44 segundos del ganador. Muy lejos, a 2:09, Kevin Pawels daba a Bélgica el bronce.

"Nueve pinchazos en toda la carrera", lamentaba Ismael Esteban. "He llegado a ir el noveno, después de haber pinchado dos veces, y he podido cogerles. Pero al final me he ido abajo. Ha sido horrible, porque en el circuito iba muy bien, cogiendo a gente, remontando y llegando a estar en ese 'top ten'. Pero no estaba el día por ello y al final se me ha ido el Mundial. Por un lado, estoy muy bien porque me he visto con fuerzas para estar muy adelante, pero esto es así", resumía. El otro cántabro de la selección española, un Kevin Suárez que se estrenaba entre los élite, no encontró nunca el ritmo adecuado y junto a Aitor Hernández se quedó a tres vueltas de la cabeza. La mejor actuación española correspondió al alavés Javier Ruiz de Larrínaga, que se clasificó en la decimosexta plaza, a 5:35 del vencedor.

Orts hace historia

El gran nombre para el ciclocross español en este fin de semana en Bieles ha sido el del valenciano Felipe Orts, que hacía historia al conseguir la medalla de plata en la categoría sub-23. Orts sólo fue superado en meta por el holandés Joris Nieuwenhuis.

"La clave ha sido correr con cabeza, sin calentarse", señalaba el ciclocrossista valenciano. "He mantenido mi ritmo y he visto que los de delante no me sacaban más de diez segundos", dijo.