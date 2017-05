«Me habían llamado varias veces y al fin he podido venir»

Que nadie se alarme ni extrañe si esta mañana se encuentra por la carretera un pelotón inusualmente numeroso. Tampoco si se forman corrillos en Solares o en una de las cimas más emblemáticas del ciclismo cántabro. Todo tiene explicación. Hoy se celebra la Subida a Peña Cabarga. Será a partir de las 8.30 horas, con salida en Solares y una ruta por la costa para, tras volver a la localidad trasmerana, afrontar otro circuito más exigente antes de llegar algo después de mediodía, según las previsiones, a Peña Cabarga. Lo hará un enorme pelotón de varios cientos de unidades y salpicado de exprofesionales como Perico Delgado, Óscar Freire, Juanjo Cobo, Iñaki Gastión, José María Ahedo, Iván Gutiérrrez y Alfonso Gutiérrez, entre otros.

Se trata de una prueba en la que cicloturistas y antiguos profesionales comparten carretera desde que en 2012 la puso en marcha Enrique Aja, un abnegado organizador que como le ocurre habitualmente no podrá pelear con sus excompañeros y amigos, sino que tendrá que seguir la prueba desde el coche, como le toca a la organización. Poco le importa si, como es el caso, su iniciativa gana cada vez más peso. Y si ha conseguido involucrar un año más a grandes amigos, en esta ocasión empezando por sus paisanos y por Perico Delgado, que compartirá esta mañana unas horas con los ciclistas cántabros y con otros muchos aficionados desplazados expresamente para la prueba.

Será la primera vez en que el ganador del Tour y dos Vueltas participe en la Subida a Peña Cabarga: «Me han llamado varias veces, pero por unos motivos o por otros no coincidíamos y me era imposible venir, pero esta vez al fin puedo estar», decía ayer el segoviano en pleno viaje a Santander para poder acompañar a su antiguo compañero en el Reynolds.

El suyo no será el único rostro conocido, presentes como estarán en el pelotón los cántabros Óscar Freire y Juanjo Cobo -entre otros- y otro clásico a caballo entre los ochenta y los noventa como Iñaki Gastón. Pero su presencia siempre irradia cierto magnetismo, así que muchas miradas se centrarán en él. Consciente como es de las circunstancias, pone a todo el mundo en antecedentes, y entre sonrisas aclara que trata «de llegar delante», pero que «hay gente mucho más joven y fresca». «Yo las pedaladas que tenía que dar ya las dí y sufrí lo suficiente en la bicicleta cuando era profesional; ahora sufro lo justo», bromea en referencia a una marcha no competitiva pero en la que siempre se pueden ver particulares piques deportivos que salpimentan la prueba.

«Participo en estas marchas como reto, para mantenerme y por estar con los amigos, pero ya ni se me pasa por la cabeza intentar estar delante», insiste el segoviano, que ha hecho un brevísimo alto en su tarea como comentarista del Giro para poder estar en Cantabria.

Lo dice con conocimiento de causa, porque pese a no haberle ascendido nunca como profesional conoce bien el ascenso: «Peña Cabarga es un puerto durísimo. Nunca lo subí como profesional, pero sabía de su existencia por una Vuelta a Cantabria, creo que la de 1980, en la que se ascendió por primera vez. Vicente Belda me comentó que era durísimo, también porque la carretera era entonces muy rugosa y los desarrollos de entonces eran muy limitados; era infernal», recuerda.

Claro que también envía un mensaje tranquilizador a los aficionados que en cualquier momento quieran afrontar el reto: «Ahora el piso es más fino y hay unos desarrollos que permiten que cualquier cicloturista pueda coronar la cima», explica sin apostillar que «para los profesionales», con las exigentes condiciones de carrera que ellos mismos imponen, sí que es «muy duro».

Seguridad vial

Convertido en un personaje de referencia del ciclismo internacional, Delgado ha destacado desde su retirada no sólo en su faceta de comentarista, sino también a la hora de conciencias sobre la seguridad vial. En este sentido, denuncia que «por desgracia los accidentes llegan más a los conductores que cualquier campaña que se pueda hacer».

«Por un lado hay que hacer ver a Fomento, o a quien en cada caso tenga las competencias en carreteras, que las cunetas están hechas un asco. A veces dicen que los ciclistas no van por el arcén, pero es porque en esos casos no está transitable. Las carreteras se han deteriorado por no reasfaltar y eso es malo para todos , porque el año pasado ya hubo un repunte en siniestralidad». El segoviano reclama además una mayor penalización para quien se da a la fuga tras un accidente y insta a la DGT a que haga «mejores campañas» y no sólo «en plena Vuelta y Tour», cuando las ve un público «que está más concienciado». Por último, reclama «más concentración, menos prisas y más concienciación» a los conductores mientras mira del mismo modo al otro lado y añade que «el ciclista también debe ser consciente de cómo circula».