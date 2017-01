Nairo Quintana: «A Froome ya le he vencido y tendré la oportunidad de volver a intentarlo»

Con el aval que constituyen cuatro años consecutivos siendo el mejor conjunto del pelotón internacional, y apoyado en los mismos valores sobre los que se han cimentado los éxitos pasados -el esfuerzo, el afán de superación y el trabajo en equipo-, se ha presentado este miércoles el Movistar Team, cuyo principal reto de 2017 será conquistar ese Tour de Francia que se les ha resistido en las últimas ediciones. Para ello cuenta con una plantilla encabezada por el colombiano Nairo Quintana y el murciano Alejandro Valverde y que suma incorporaciones como las del italiano Daniele Bennati o el ecuatoriano Richard Carapaz con las que busca obtener ese plus necesario para las grandes citas.

Un total de 28 ciclistas, de los cuales seis son fichajes para la presente campaña, afrontan el desafío de superar la que fue una excelente temporada pasada en la que el Movistar logró su récord de victorias (36), entre las que destacó la obtenida por Nairo Quintana en la Vuelta a España. El colombiano no estará este año en la ronda española. Sí acudirá, en cambio, al Giro de Italia, carrera de la que ya salió victorioso en 2014, y posteriormente encarará su gran objetivo, el "sueño amarillo". Un doblete arriesgado pues pese a que el ciclista boyacense partirá a tierras italianas con fines preparatorios de cara al Tour, una vez en carrera su ambición podría llevarle a pelear por la 'maglia rosa'. Máxime teniendo en cuenta lo especial de la cita, al tratarse del centenario de la prueba. "Hemos visto que en la segunda carrera de tres semanas voy bien. Este año hemos hecho esa apuesta y va a ser un reto bastante grande enfrentar el Tour después del Giro", ha apuntado Quintana. Batir al británico Chris Froome, ganador de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, en la pasada Vuelta a España ha incrementado la confianza del colombiano en sus posibilidades. "Ya le he vencido una vez y tendré la oportunidad de volver a intentarlo. Tenemos un gran equipo, un gran respaldo con los directores técnicos y eso nos da la confianza para enfrentar este sueño amarillo", ha agregado. "Nos hacía ilusión también hacer el Giro de Italia", ha incidido, destacando que el director, Eusebio Unzúe, no tuvo que convencerle para correr las dos grandes sino que se trató de una decisión conjunta.

Valverde pide salud para la Vuelta

Junto a Quintana, el otro 'capo' del Movistar volverá a ser Alejandro Valverde, quien a sus 36 años, y pese a ser el más veterano del plantel junto a Benatti, mantiene intacta la ilusión. El murciano tiene claro cuál es su papel y no hay atisbo de rivalidad con el colombiano. "Tenemos un calendario bastante diferente excepto el Tour, donde está clarísimo que Nairo va a ser el jefe de filas, y tenemos que intentar conseguir el Tour que es el máximo objetivo por parte del equipo". "Por mi parte, hacer una buena Vuelta a España y las clásicas de primavera", ha apuntado en relación a sus retos quien lograse el tercer puesto en la última edición del Giro de Italia.

Valverde se ha mostrado confiado en que este sea por fin el año en el que Nairo Quintana llegue vestido de amarillo a los Campos Elíseos. "Ojalá que sí. El equipo va a hacer todo lo posible por llegar en la mejor forma, Nairo también, y luego hay que ver cómo están los rivales", ha manifestado, agregando que desde Movistar van a poner "la máxima ilusión" y "toda la carne en el asador para poder ganar".

El español considera que correr primero el Giro no será un lastre para su compañero de equipo a la hora de afrontar el Tour. "Si se ha decidido hacer el Giro es porque en el equipo creen que le puede venir bien para hacer el Tour en mejores condiciones. El año pasado en el Tour estaba bien, pero a lo mejor no todo lo bien que él quería, y luego en la Vuelta a España estaba bastante mejor", ha remarcado. "Está claro que son carreras diferentes, pero creo que hacer el Giro le puede venir bien para el Tour", ha agregado.

En ausencia de Quintana, Valverde será el líder del Movistar en la ronda española, de la que se proclamó vencedor en 2009. El murciano ha señalado que este año la Vuelta "tiene un recorrido bonito" y que espera que "la salud acompañe".

Eusebio Unzúe, por su parte, ha resaltado que el objetivo siguen siendo las grandes vueltas. "Nos gustaría mantenernos en la línea de estos últimos años", ha indicado el director del Movistar Team. El navarro ha subrayado que en las últimas temporadas han tenido "la suerte de consolidar a un gran líder" como Nairo Quintana "que poco a poco apunta a la victoria en el Tour" y ha indicado que el conjunto dispone de datos que les aportan la tranquilidad de que haciendo un buen Giro, el colombiano puede optar también a la victoria en la 'Grande Boucle'.