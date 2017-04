Perico, a la conquista de Peña Cabarga

Perico Delgado estará en la línea de salida de la VI Marcha Cicloturista Peña Cabarga el próximo 14 de mayo. El ganador del Tour de Francia y uno de los ciclistas más carismáticos de este país se subirá en la bicicleta para completar el recorrido en un día en que la organización de la prueba tendrá a bien rendirle un merecido homenaje. El verdadero impulsor de este deporte en los años ochenta y del que nadie olvidará su forma tan atrevida de correr ha sido el elegido en esta edición. Le tomará el relevo a los JuliánGorospe, Raimod Diezten, Óscar Freire, Iván Gutiérrez y Alfonso Gutiérrez, todos ellos excorredores profesionales.

Perico será una de las atracciones de la cita con uno de los colosos de las carreteras cántabras, el Pico Llen, más conocido como el Alto de Peña Cabarga, final de varias etapas de la Vuelta a España que hicieron historia. El segoviano, que precisamente cumple mañana 57 años, viene con la intención de completar uno de los dos recorridos que ofrece la prueba, el más exigente o el más largo. Ambos, el de 69 y el de 137 kilómetros comparten salida, en Solares, y llegada, en la cima de las cimas. Delgado conoció perfectamente la dureza de las rampas finales, pero ya como exciclista. El segoviano ha analizado sus desniveles con motivo de sus famosos ‘Pericopuertos’, un espacio televisivo que repasa las etapas de la Vuelta a España, así como en su redacción de uno de los libros escritos sobre las cumbres españolas. Los aficionados podrán pedalear junto al mítico exciclista y su cercanía permitirá disfrutar de un buen día de ciclismo. El protagonista de algunos de los ataques más despiadados en las montañas alpinas;el apodado por los franceses como ‘Loco de los Pirineos’ por sus frenéticos descensos o el autor de las pájaras o despistes más sonados del ciclismo español se pondrá el dorsal en una Marcha cicloturista en Cantabria por primera vez. Junto a él estarán algunos de los exprofesionales cántabros que nunca faltan a la cita;Alfonso Gutiérrez, Pacheco, Freire...

tiempo en Los puertos

Tramos controlados para medirseconsigo mismo

La Marcha Cicloturista, como en otras ediciones, no tendrá un carácter competitivo, sin embargo y respetando las medidas de seguridad sí que los amantes de los retos podrán medirse con los demás rivales y consigo mismo. Para ello, la organización situará dos puestos de cronometraje en el recorrido; el primero estará en el Alto del Campillo, puerto de primera categoría. Serán 6,2 kilómetros en los que cada uno apretará lo que desee y al final del día en la página web de la prueba podrán consultar sus tiempos. El otro punto en el que también optarán si lo desean por poner a prueba sus piernas y a punto sus relojes será en la ascensión final a Peña Cabarga. Algo menos de seis kilómetros, pero con desniveles que oscilan entre el 10% y el 18%, con una parte final que concentra su mayor dureza. Además, cada corredor recibirá una bolsa con un maillot conmemorativo cuyo diseño aún no se ha desvelado. Como cada edición, los participantes compartirán una comida después de finalizar en Solares en la que no faltarán el cocido montañés, las quesadas y el orujo. La Marcha no renuncia al carácter familiar de siempre.