Quintana, ante el «gran reto» Giro-Tour: «Quiero intentarlo, ahora que tengo salud»

Dos décadas después de Miguel Induráin y Marco Pantani, los dos últimos ciclistas que conquistaron el doblete Giro-Tour, el colombiano Nairo Quintana está a una semana de comenzar el asalto al «gran reto» que llevará a cabo a partir del viernes 5 de mayo en la ronda italiana, en la que es el máximo favorito. Quintana se presentará en la salida de la 100ª edición del Giro, en Cerdeña, con 19 días de competición, preparado para intentar emular a dos corredores míticos «que hicieron algo muy grande y que eran un poco particulares, diferentes, en otra época en la que el ciclismo era distinto».

«Arriesgarse a hacer esto no es fácil, pero ahora es el momento y tenemos que aprovecharlo. Este año he dado un paso más de madurez, de resistencia, y es el momento de hacerlo, cuando el cuerpo tiene una buena condición. Yo quiero probar ahora que tenemos salud», proclama el líder del Movistar, que a los 27 años pretende entrar en la leyenda como hicieron, entre otros, Induráin (campeón de Giro y Tour en 1992 y 1993) y Pantani (en 1998). «En los últimos años se ha visto que es muy difícil y los que lo han intentado han fracasado», recuerda Quintana, ganador del Giro en 2014, subcampeón del Tour en 2013 y 2015 y tercero en 2016.

Con la experiencia que da haber disputado ya Tour y Vuelta en los tres últimos años, el colombiano considera que se encuentra «en el camino correcto, con el entenamiento adecuado para llegar en condiciones» a la ‘corsa rosa’ y a la ‘grande boucle». «Saliendo bien del Giro estaré en buenas condiciones para el Tour», apunta en una entrevista con el equipo Movistar, en la que reconoce que, ante la ausencia de Fabio Aru, su principal rival en Italia será Vincenzo Nibali, pero también concede opciones de victoria al francés Thibaut Pinot, al holandés Steven Kruijswijk y al español Mikel Landa, «a quien se ha visto intentando ganar el Giro (tercero en 2015), una carrera que le va muy bien por la manera que tiene de subir y el tipo de ascensos». «Estos corredores tienen un año más de experiencia, madurez y confianza y no será fácil con ellos», advierte el colombiano, con vistas a una edición del Giro que, aun sin Aru, se presenta apasionante y cuyas 21 etapas serán retransmitidas en directo por Eurosport, entre el 5 y el 28 de mayo, con cuatro horas de programación diaria en directo.

«El Giro es una de las carreras más bonitas que he corrido, muy emocionante y con mucha afición. Gané en un año especial y este lo es mucho más, con la celebración del Giro del centenario, lo que hace que todavía tenga mucha más atracción hacia esta carrera. Italia, en general, siempre me ha ido muy bien y los ‘tifosi’ me hacen sentir muy querido», subraya el campeón colombiano que este año ha ganado la Vuelta a la Comunidad Valenciana y la Tirreno Adriático y ha tenido su última prueba previa al Giro en la Vuelta a Asturias. En las carreteras transalpinas les espera «un recorrido muy exigente, muy duro», en el que destaca «sobre todo, la última semana, con la cantidad de subidas que hay».

«Se han inclinado por un recorrido para escaladores. Conozco Oropa, que he hecho algunas veces, y algo del Stelvio, que recuerdo de años anterioes. Panciavallo (en la antepenúltima etapa) es muy exigente y pienso que va a hacer diferencia, y la subida a Monte Grappa va a hacer bastante estragos en muchas piernas», aventura Quintana, que no niega que «la contrarreloj, bastante dura y muy larga, con repechos», le favorece. «Este año hemos hecho más entrenamiento de contrarreloj, sabiendo que en el Giro tenemos una contrarreloj bastante larga», desveló.