"Sobre la bicicleta era feliz"

En su primera carrera llevaba calcetines verdes, maillot y un pantalón que le habían prestado. José Antonio González Linares (San Felices de Buelna, 1946) no acabó el trayecto. Pinchó y tuvo que retirarse. Leyenda viva del ciclismo nacional tanto en su faceta de corredor como director deportivo, el camino hasta la gloria no fue fácil.

Ser ciclista «era el sueño de mi vida», cuenta. La afición le desbordó a los trece años «y a los quince me compré mi primera bicicleta». Para conseguir la Letona con cambios Simplex «fui a trabajar a un monte y ganaba 70 pesetas al día que ahorraba porque en mi familia no había recursos suficientes para comprarla. Cuando conseguí las 3.250 pesetas fui a comprarla», recuerda González Linares.

«Siempre he disfrutado con la bicicleta. Sobre ella era feliz». A los quince años comenzó a competir y durante el primer año «lucía el maillot del Garaje Manolo que además de ayudarme también me llevaba a las carreras». José Antonio no tardó en destacar esa temporada y «acudir al Campeonato de España que era una selección de cuatro ciclistas. Los demás ya tenían 18 años. En en mi caso contaba con quince años».

Hay muchos que han ganado una etapa en el Tour, pero cuatro Vuelta al País Vasco, sólo yo"

Los primeros dos años «entrenaba con los amigos y salía solo los domingos, pero tuve siempre la suerte de que a los dieciséis años me seleccionaron para los Juegos Olímpicos de México 68. Estuve preparándome en Madrid durante cuatro años con el seleccionador Gabriel Saura y el preparador Jordi Roca». Años de concentraciones que se distribuían entre las de invierno en Navacerrada y las de verano en Denia, «buscando sitios cálidos».

Durante esos años se forjó el José Antonio ciclista. «Creo que lo tuve fácil. A esa edad aprendí prácticamente todo. Salíamos a correr al extranjero con el equipo nacional y entonces fiche por el Ferrys como amateur», recuerda.

Con dieciocho años «ya pensaba en correr como profesional. Estuve hasta el año de los juegos en amateur aunque ya tenía un contrato con el Kas para pasar a profesional después de México». González Linares participó en la contrarreloj por equipos de los Juegos Olímpicos y terminó undécimo.

En 1969 se incorporó como profesional al Kas y ahí despegó todo su talento. Entre sus logros se encuentran las victorias de etapa en la Vuelta Ciclista a España en los años 1971, 1972 y 1976. El ciclista cántabro ganó a Eddy Merckx en la etapa contra reloj del Tour de Francia de 1970 en Forest. Pero de lo que realmente se siente satisfecho es de haber ganado en cuatro ocasiones la Vuelta al País Vasco. «Hay muchos que han ganado una etapa en el Tour, pero cuatro Vuelta al País Vasco, sólo yo».

Linares disputó once vueltas, tres giros y dos tours

Durante doce años vistió la elástica del Kas. González Linares disputó once vueltas, tres giros y dos tours, y consiguió un lugar destacado entre la élite a base de fuerza de voluntad. Fue un corredor todoterreno que se defendía bien en la montaña y que destacó por su gran intuición que desplegó totalmente cuando ejerció de director deportivo.

Después cambió de aires y se incorporó al recién nacido Teka para terminar su carrera como ciclista en un equipo que posteriromente dirigiría hasta su desaparición en 1990. Dejó atrás una carrera «con resultados siempre excelentes» y cargada de recuerdos tras «correr lo más importante». Unos Juegos Olímpicos,Giro, Tour, ganar al belga Mercks... «Todo fueron momentos buenos y felices, cada uno en una forma diferente. En general tengo más alegrías que días de tristeza».

Para el de San Felices, «la bicicleta es un deporte de sufrimiento y de sacrificio, pero eso luego te enseña para enfrentarte a la vida que es mucho mas fácil que ser ciclista». González Linares tuvo en el deporte «la mejor academia que me ha permitido conocer a muchos países, muchas personas, hacer amigos y descubrir otras formas de entender la vida». Ahora mantiene cierto contacto como comentarista deportivo tras muchos años en esa faceta, pero la mayor parte de su tiempo la dedica a su labor como alcalde de San Felices, un cargo que ocupa desde 1999.