"El secreto para ganar es el trabajo duro, la constancia y el sacrificio"

Óscar Negrete, bombero de Laredo e impulsor de la campaña 'Unidos por un Reto' (recauda fondos para luchar contra el alzheímer), no tiene límites. Hace dos semanas semana volvió a colgarse dos medallas de oro en la Copa de España de ciclismo para bomberos y policías.

¿Cuantos títulos acumula ya?

Entre las carreras de ruta y contrarreloj acumulo más de quince títulos a nivel nacional y ocho a nivel Mundial, además de tres medallas dos de oro y una de plata en las Olimpiadas de New York.

¿Cuándo fue su primera participación en estos campeonatos?

Mi primer Campeonato de España para bomberos fue en 2005. Estaba un día con un amigo comiendo cerezas en un árbol y me comentó que había visto un anuncio en el periódico. De seguido nos fuimos a un bar, me informe y llamé, pero ya estaban las inscripciones cerradas. Dos días antes de la prueba me llamó el organizador para decirme que tenía una plaza por la baja de un compañero y que podía correr. Fue en Vitoria y quede en tercera posición .A partir de ahí he participado en casi todas las ediciones, pero sin duda la más especial para mi fue la primera ya que ha sido la única vez que me pudo acompañar mi padre, todavía recuerdo los masajes que me daba antes de salir. Un año después la enfermedad del Alzheimer que padece ya no se lo permitió, hecho mucho de menos esos momentos.

¿Y cuál es el secreto para alcanzar estos logros?

El único secreto es el trabajo duro, la constancia y el sacrificio personal. Eso, unido a que soy una persona muy disciplinada que lleva a rajatabla los entrenamientos diarios (de los cuales también disfruto) y mido la alimentación suplementación y descanso. Todo ello es fundamental para prevenir lesiones y alcanzar el máximo rendimiento. Llevo más de 30 años subido en la bicicleta, esto me ha dado mucha experiencia a la hora de leer las carreras, de gestionar los malos momentos y el estrés que produce la competición. Gracias a todo eso y también a la genética, mi padre fue un gran ciclista y he aprendido muchas cosas de él. Me enseñó a disfrutar de este deporte, a sufrir los valores tan bonitos como la deportividad y el compañerismo.

¿Cuánto tiempo dedica a este deporte al día?

Ahora dedico unas dos horas diarias los días que libro. Para esta categoría es suficiente si lo haces bien. Estoy empezando a hacer entrenos más largos, se acerca el mundial y le dedico más tiempo.

¿El ciclista nace o se hace?

Yo creo que las dos cosas. Hay personas que nacen con un don, bien sea la música, las matemáticas, la investigación, etc. Yo creo que tengo ese don para este deporte. Desde pequeño empecé imitando a mi padre, llegué a la categoría de amateur con un buen palmares, estuve con la Selección Española de ciclismo con la que participé en dos pruebas con profesionales, pero nunca llegue a serlo. He vivido este deporte desde que nací, siempre hemos acompañado a mi padre a las carreras, me gustaba mucho el ambiente y las amistades que se hacían. 37 años después me sigue apasionado este deporte como el primer día. Estoy muy orgulloso de haber seguido la estela de mi padre.

¿Qué otros retos se marca este año?

Muy a corto plazo el Campeonato de Cantabria de ciclismo Máster, que este año será en Ampuero el próximo 21 de mayo. Me gustaría renovar el título, ya que el año pasado lo conseguí en Escalante. El recorrido de este año me gusta ya que transcurre por mi lugar de entrenamiento y me gustaría ganar en casa. A nivel internacional me estoy preparando para participar en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Máster, que tendrá lugar en Albi (Francia) en agosto. También me gustaría participar en el Campeonato del Mundo de ciclismo para bomberos profesionales pero a día de hoy no hay fecha confirmada.

¿Y a más largo plazo?

El Campeonato de Cantabria de ciclocross, modalidad que empecé a practicar hace tres años. Tampoco descarto correr el Campeonato Regional de BTT.

En las últimas semana se están produciendo varios accidentes con víctimas ciclistas en la carretera, ¿cómo cree que se puede evitar esto?

Hace tres años yo también fui víctima de un atropello, uno más. El despiste de un conductor me ocasionó una rotura de clavícula y graves contusiones. Para mí la clave está en la educación vial de los colegios y autoescuelas, la educación en valores como el respeto a las libertades de los demás y la tolerancia, así como formación continua a niños y jóvenes para prevenir adicciones a las drogas y el alcohol y el riesgo que conlleva conducir bajo sus efectos. Todos somos usuarios de la vía pública y como tales debemos respetar el uso que cada uno queramos darle, bien como peatón, ciclista, motociclista o automovilista. Día a día me enfrento a situaciones peligrosas con vehículos. Es como si les molestáramos, pero solo practicamos deporte y tenemos el mismo derecho que ellos a utilizar la carretera. Todo el mundo va con prisa y para ganar unos segundos nos pasan rozando sin darse cuenta del peligro que supone.

Usted es el impulsor de la campaña 'Unidos por un reto', ¿que balance hace de esta iniciativa?

Es muy gratificante que tu esfuerzo sirva para ayudar a los demás. El balance es súper positivo. Desde que comenzamos esta iniciativa hemos hecho más visible la enfermedad del alzheímer en la zona que vivimos y que la gente lo vea con más naturalidad. Hasta ahora hemos donado alrededor de 9.000 euros a la investigación de esta enfermedad en Cantabria y tan solo hace un par de meses, desde el Hospital Marqués de Valdecilla, nos reunieron para darnos la enhorabuena por nuestra iniciativa que salió adelante gracias a la solidaridad de la gente.

En su ámbito laboral, ¿qué necesidades tienen actualmente en el parque de Laredo?

Me gusta mucho mi trabajo y estoy muy orgulloso de pertenecer al Servicio de Bomberos 112 de Cantabria. En el parque de Bomberos de Laredo hay carencias, pero no voy a hablar aquí de ellas. Es un tema delicado y creo que no es el momento no el lugar. Aun así pediría que nos facilitaran algo de disponibilidad horaria para mis desplazamientos deportivos, ya que resulta muy difícil compaginar mis viajes con mis días de trabajo. También reivindicar alguna ayuda por parte de la empresa o Gobierno de Cantabria ya que la competición a este nivel genera muchos gastos, que son sufragados por mi economía familiar y mis patrocinadores que siempre colaboran conmigo desinteresadamente, aunque vaya representando al Servicio de Bomberos 112 Cantabria.