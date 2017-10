Alejandro Iglesias se impone en una pelea en el barro

Alejandro Iglesias, del equipo de Valle de Castañeda, se impuso ayer domingo en la categoría élite y sub 23, en el XIV Ciclocross Villa de Colindres celebrado en el Parque de Riego, en una competición complicada por cómo dejaron los chubascos el perímetro a recorrer por los ciclistas. Por su parte, Alba Fernández, del equipo Bioracer-Elmet, hizo lo propio en la categoría élite féminas, en la que no hubo mucha concurrencia. La corredora, que no tuvo rival durante el recorrido, demostró un total dominio desde el inicio de la jornada lo que la llevó conseguir el primer puesto.

Caídas, resbalones y muchos patinazos fueron el leit motiv de la segunda prueba del calendario de Cantabria. La influencia de la lluvia fue determinante ya que dificultó aún más a los casi 200 corredores poder completar un circuito ya de por sí duro, técnico y exigente. Algo totalmente inesperado, ya que a priori se contaba con una ruta 'en seco', pero la lluvía que comenzó a caer de madrugada convirtió la zona en un completo barrizal que provocó multitud de incidentes entre los participantes en un circuito que en esta ocasión no pudo contar con los mejores especialistas a nivel nacional. Aunque la muchos de los asistentes a la prueba forman parte del top 10 de la Copa de España, lo cierto que es que los gallos del Ciclocross nacional como Kevin Suárez, Aitor Hernández o Javier Ruiz de Larrínaga no ocupaban un puesto en la línea de salida. No participaron en este circuito por estar disputando competiciones europeas.

El desarrollo de la carrera resultó emocionante. Los ciclocrossistas completaron 12 vueltas en un embarrado recorrido, donde nada más darse la salida José Antonio Díez Arriola, del equipo Foramontanos Mountain Tea, y que finalmente quedó en cuarto lugar, salió disparado, como es habitual en él, con un tirón espectacular para situarse en cabeza. Sin embargo, el de Corrales no pudo aguantar mucho este ritmo, y a medida que transcurría la prueba, el sub 23 Adrián García, del Codelse, le pasó en la quinta vuelta para hacerse con el control de la carrera. No fue suficiente. El ciclista intentaba descuadrar a Alejandro Iglesias, pero no lo consiguió. Iglesias fue el mejor. Ni el resto de participantes ni el fango pudieron detenerle. Se hizo con el liderato momentos después y lo mantuvo durante todo el lodoso y complicado recorrido. García Montes finalizó el circuito en segundo lugar, seguido de Ramón Liaño, del equipo Gelmon Bike, en tercera posición.

La prueba, diseñada por el Club Ciclista Colindres, constaba de un recorrido de 250 metros de asfalto, 820 de camino y 1.680 de pradera, de poco desnivel pero muy duro, al que hicieron frente casi 200 corredores.