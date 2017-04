Gilbert se pierde el Giro por su lesión de riñón

Philippe Gilbert (Quick Step), reciente vencedor del Tour de Flandes y Amstel Gold Race, no solo se perderá éste miércoles la Flecha Valona, sino que también anuncia su baja para el Giro de Italia tras la caída que le produjo una lesión de riñón el pasado domingo.

Aunque el belga se impuso en la Amstel pese al problema en el riñón, las molestias posteriores le obligaron a permanecer dos días en el hospital, de donde salió este martes con destino a su domicilio. "Cuando me caí sentí dolor, pero desapareció una vez que me subí a la bicicleta. Desgraciadamente, tras la llegada, me sentí mal otra vez de la espalda y, con el médico del equipo, fui al hospital para una revisión", explicó Gilbert, quien se adjudicó el Tour de Flandes a principios de este mes.

De acuerdo con los médicos del Quick-Step Floors, el campeón belga deberá permanecer dos semanas en reposo absoluto antes de reanudar los entrenamientos.

Gilbert no se alineará con su equipo en la 100 edición del Giro d'Italia que comenzará el 5 de mayo en Alghero, en la isla de Cerdeña. "Es un gran golpe para mí perderme el Giro, una carrera hermosa en la que he disfrutado del éxito varias veces, pero este tipo de lesiones son siempre delicadas y se recomienda no apresurar las cosas. Es la mejor decisión que podríamos tomar", señaló Gilbert. A pesar de este contratiempo, Gilbert sigue siendo optimista y mira "con más motivación la segunda parte de la temporada.

Gilbert, que se ha convertido en el tercer ciclista de la historia que gana Flandes y Amstel el mismo año, admite que se encuentra en un excelente estado de ánimo gracias a los éxitos cosechados desde el inicio de la temporada. "Es uno de mis mejores años y, cuando miro mis resultados, me siento muy feliz. Ser competitivo y ayudar al equipo a ser el mejor del mundo me aportan muchas satisfacciones", precisó Gilbert.