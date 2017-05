Quintana dedica su triunfo a Scarponi y a «las madres en su día»

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), nuevo líder del Giro de Italia, dedicó su triunfo en la novena etapa del Giro al ciclista italiano Michele Scarponi, fallecido el 22 de abril, y a "las madres en su día". "Esta victoria va dedicada en primer lugar a todos los aficionados colombianos y latinoamericanos, también por Michele Scarponi, de quien lamento mucho su pérdida y también por mi mujer y todas las madres en su día", señaló Quintana sobre la fiesta de este domingo en Colombia.

Quintana confesó que "todos los chicos han trabajado de manera fantástica, desde el primero hasta el último, todo el día, y eso siempre te da una motivación extra para rendir al máximo".

El nuevo líder del Giro se mostró excepcional en la subida final a Blockhaus, donde llegó con una ventaja de 24 segundos sobre el francés Thibaut Pinot y el holandés Tom Dumoulin, segundo y tercero respectivamente. "Sabía que era importante abrir algo de distancia con los otros rivales de cara a la crono (el martes). Después del primer ataque he visto que Pinot y Nibali me seguían pero lo he seguido intentando una y otra vez hasta que he podido finalmente abrir y seguir hacia adelante", analizó Quintana.

"He dado todo y hemos terminado con esta gran etapa y vistiendo la maglia rosa antes del descanso. Muy contentos de haber hecho una buena selección entre los favoritos y de tomar estos segundos a favor", añadió el ganador del Giro en 2014.

En la general, Quintana tiene 28 segundos de ventaja sobre Pinot y 30 respecto con Dumoulin. Vincenzo Nibali, su gran rival por la general, queda quinto a 1 minuto y 10 segundos. "Queda mucho por delante en este Giro, ya veremos el martes si estos 30 segundos sobre Dumoulin son muchos o pocos, pero de momento me quedo con una buena sensación y eso es lo importante por ahora", dijo sobre el holandés, uno de los mejores contrarrelojistas del pelotón. "Espero continuar con buena salud y buenas piernas", concluyó Quintana, visiblemente satisfecho con su rendimiento.