CICLOCROSS Ismael Esteban logra en Las Franquesas su primera victoria de la temporada Kevin Suárez se clasificó en la quinta plaza en un ciclocross de Amézaga marcado por el mal tiempo. / Iosu Onandia Kevin Suárez termina quinto en el ciclocross de Amézaga, en una prueba marcada por el barro y la nieve DM SANTANDER/VITORIA. Sábado, 9 diciembre 2017, 10:45

El día de ayer no fue del todo malo para los dos mejores ciclocrossistas de la región. Es más, para uno, fue el mejor de lo que va de temporada. Ismael Esteban se imponía en el Ciclocross de Las Franquesas, en Barcelona, en una llegada en la que entraba junto a su compañero de equipo, el valenciano Felipe Orts. La primera victoria de la temporada para el campeón de España tras su grave lesión de espalda en un gimnasio y que por poco termina con su carrera. Por su parte, Kevin Suárez, aunque no pisó el podio, firmó un gran quinto puesto en el Ciclocross de Amézaga, en Vitoria. Una carrera dantesca en la que venció el alavés Javier Ruiz de Larrínaga, pero que convirtió en héroes a todos los participantes. La nieve estaba más que presente en un recorrido que con el paso de los corredores, se convirtió en una chocolatada de barro de proporciones descomunales.

«Tras las últimas pruebas en Europa he vuelto a correr en España y el balance no puede ser más positivo. Si ya el miércoles comencé a sentirme bien de verdad y a verme metido en la pelea por la cabeza con el quinto puesto en el Joan Soler, hoy -por ayer- por fin he logrado vencer en Las Franquesas. Un circuito bastante 'ratonero'. He logrado entrar primero junto a mi compañero Felipe Orts y por delante de gente del nivel como el francés Matthieu Boulo», señalaba 'Isma' en meta en declaraciones recogidas por el portal Biciciclismo.

Los planes de Esteban pasan por correr este domingo en la localidad vizcaína de Igorre. «Mañana -por hoy- viajo a Igorre y 'descanso' para la cita del domingo, en la que espero seguir en esta línea ascendente de las últimas pruebas. Estoy en el buen camino y muy ilusionado con un final de temporada a pleno rendimiento».

El barrizal de Amézaga

Por su parte, Kevin Suárez firmó una gran quinta plaza en un Ciclocross de Amézaga que pasará a la historia de este deporte en España. Niebla, llovizna, frío, nieve... Y barro, un pastizal sobre el trazado de algo más de tres kilómetros de cuerda. Ingredientes meteorológicos que sacaron a relucir lo mejor del ciclocross. En estado puro. El rostro embarrado de Larrínaga bajo la pancarta de meta, exultante por su cuarto triunfo en casa, daba fe de lo soportado a lo largo de una hora de carrera durísima, desarrollada bajo unas condiciones invernales extremas.

Tomar la delantera antes de enfilar un primer tramo de trazado zigzagueante resultó decisivo para Larrínaga y Wietse Bosmans, un tipo que se defiende por los circuitos del norte de Europa. En cabeza y en solitario se fueron probando. La carrera se quedó para ellos, con el vizcaíno Aitor Hernández y el holandés Patrick Van Leeuwen en segundo plano, distanciados entre la bruma. Suárez entró quinto en meta, a 3:19 del ganador. Otros dos cántabros brillaron también en Amézaga. Adrián García (Lankidego) terminó en la octava plaza, mientras que Alejandro Iglesias (Valle de Castañeda) fue undécimo.