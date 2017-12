Ciclismo-Ciclocross Kevin Suárez, favorito hoy en Puente Viesgo El ciclista Kevin Suárez / DM . El ciclista corraliego competirá en el Gran Premio Santa Bárbara, la penúltima prueba del escaso calendario cántabro LEILA BENSGHAIYAR Santander Miércoles, 6 diciembre 2017, 07:47

El escaso calendario de ciclocross cántabro llega a su penúltima prueba este miércoles, el Gran Premio de Santa Bárbara, que se celebra este miércoles en Puente Viesgo, y que comenzará a las 9.00 horas. Los aficionados a este deporte ya sólo podrán disfrutar de una prueba más esta temporada, el Gran Premio Ciudad de Torrelavega-II Memorial Félix González, que se disputará el día 16 de diciembre.

El ciclista cántabro Kevin Suárez parte como gran favorito para hacerse con la victoria en Puente Viesgo. En parte por su gran potencial sobre la bicicleta y en parte por la ausencia de corredores como Felipe Orts, Aitor Hernández o Ismael Esteban, entre otros. Después de que algunos de ellos compitiesen en Bélgica el pasado fin de semana, la intención de todos es preparar las pruebas de este viernes en Asteasu y Les Franqueses y la del próximo domingo en Igorre.

El corraliego, que hasta el momento no está cuajando una gran temporada ni en la Copa de España ni en sus salidas a la Copa del Mundo y todo por culpa de su complicada lesión. Por eso espera resarcirse y lograr un triunfo este miércoles en esta prueba en la que corre en casa. «Espero encontrarme bien, tener buenas sensaciones y comprobar que me haya recuperado. Quizá me falte chispa por el periodo de descanso, pero para eso acudo a esta carrera, para reactivarme. Sería bueno intentar la victoria, porque es al lado de casa y así ganar confianza de cara a todo lo que resta de temporada», explica Suárez.

La prueba consta de 3.310 metros de cuerda, de los que 2.160 metros son de campa, 660 metros de asfalto y 490 metros de camino. Además cuenta con dos obstáculos artificiales y dos rampas descendentes, pero nada de esto asusta al Suárez que se muestra optimista: «El circuito ya lo conozco, está a 5 kilómetros de mi casa, es exigente y me gusta», arguye.