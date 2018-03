CICLISMO El Río Miera da un salto de calidad La escuadra cántabra parte hoy por la mañana para Ochandio (VIzcaya) camino de la primera prueba de la temporada. :: dm Hoy debutan sus dos equipos, el élite-sub 23 y el cadete-júnior, en Vizcaya MARCOS MENOCAL Sábado, 3 marzo 2018, 07:49

santander. Se acabó la cuenta atrás. El trabajo ya está hecho y el calendario recuerda que el invierno ya se ha terminado por más que la frío y la lluvia se empeñen en alargarlo. Comienza la temporada 2018 de carretera para los equipos Río Miera-Cantabria Deporte elite-sub23 y Río Miera-Meruelo cadete-júnior, que debutan hoy en Ochandio (Vizcaya).

Será en la VII edición de la clásica vasca, carrera que además abre el calendario del Torneo Euskaldun femenino. No es excesivamente complicado su trazado, más o menos llano y apto para las más rodadoras. La carrera elite tendrá un total de 86 kilómetros de recorrido.

«Estamos todos muy ilusionados ante el debut en esta temporada de carretera. Las sensaciones que nos transmiten las ciclistas en los entrenamientos nos hacen pensar que será una temporada muy bonita», explica Roberto San Emeterio, coordinador del equipos élite-sub 23. Por su parte, José Luis San Emeterio y Julio Viana serán los responsables de las escuadras junior y cadete. Otxandio será la primera de un circuito de 16 carreras que se alargará hasta entrado el mes de agosto. La siguiente cita tendrá lugar el 18 de marzo en la localidad guipuzcoana de Eibar.

El equipo élite-sub 23 cuenta con once corredoras, seis de ellas cántabras

El proyecto para 2018 ha dado un paso adelante; han aumentado los objetivos y también el número de ciclistas en el equipo élite-sub23. La escuadra cántabra ha pasado de ocho integrantes -con los que terminó la pasada campaña- a once corredoras, de las cuales seis son de la región. Ocho de las once ciclistas correrán en la categoría élite, mientras que el resto lo hará en sub 23. Sandra Trevilla, actual campeona de Cantabria élite en ruta y en ciclocross -revalidó su título hace apenas un par de meses- será la líder de una escuadra que destaca más por el bloque que por las individualidades. Paula Díaz, Paula Lanza, Nerea Nuño y Laura Tenorio han renovado un año más por los colores del Meruelo, mientras que Lucía Blanco, que se encuentra en plena recuperación de una lesión, también repite.

Tres fichajes

Por su parte, Niki De Wit da el paso desde el Río Miera-Meruelo júnior al equipo de las 'mayores'. «Las ciclistas van viendo cómo sus sacrificios van obteniendo recompensa hasta llegar al escalón más alto y eso es fundamental para la motivación», añade San Emeterio.

Para este curso, los responsables han incorporado tres ciclistas que llegan desde la categoría sub 23: Maddi Amondarain y Paula Suárez, procedentes del Sopela-Ugeraga, y Alba Fernández, que lo hace desde el Bioracer: «Son tres corredoras jóvenes, con mucho margen para seguir creciendo y nos alegramos de que estén aquí. Ójala se repita lo de este año y alguna de las diez integrantes dé el salto a un equipo UCI como ocurrió con Ane Iriarte».

No es el objetivo principal de la escuadra, pero es obvio que -según señalan sus encargados- el deseo planea por la cabeza: «Ójala podamos ver algún día el equipo UCI aquí, en Cantabria», cierra Cristina San Emeterio, directora del equipo.

Después de un invierno de sacrificios llega la competición. Las cántabras afrontarán el calendario nacional, con especial atención a las pruebas que se disputan en el País Vasco que gozan de un prestigio significativo. Entre las ambiciones también se añade revalidar los títulos regionales que actualmente ostentan en las tres categorías: Alba Leonardo (cadete), Niki De Wit (júnior) y Sandra Trevilla (élite).

En un paso más por estar más cerca de sus seguidores, el Club Ciclista Meruelo estrena su nueva página web en la que se podrá estar al tanto de todas la novedades del equipo. (www.riomierameruelo.es).