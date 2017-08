Ciclismo Álvaro Carral: «Prefiero la bici de montaña, porque me da miedo entrenar en carretera» Álvaro Carral consiguió la medalla de plata en su último año como sub-23. / Sane Álvaro Carral, ciclista de BTT, logró la medalla de plata en la categoría sub-23 en el último Campeonato de España de mountain bike ALEJANDRO PÉREZ S ANTANDER. Viernes, 11 agosto 2017, 08:17

El mountain bike es un deporte relativamente joven, olímpico desde los Juegos de Atlanta'96. Un deporte que en Cantabria se mantiene a la sombra del ciclismo en ruta que tantos éxitos ha dado a la región. Álvaro Carral (Valladolid, 1995) es uno de los máximos representantes del BTT cántabro. Aunque en sus comienzos el corredor criado en Muriedas competía en ruta, el mountain bike se ha convertido en su disciplina principal, donde ha conseguido la medalla de plata en el último Campeonato de España disputado en Cofrentes (Valencia).

-¿Cómo comenzó en el mundo del ciclismo?

-Comencé con cinco años, que era la edad a la que dejaban competir, aunque yo ya tenía la intención de correr desde los cuatro años. Empecé en ciclismo en ruta en las escuelas de Camargo, principalmente porque mi hermano también corría y entonces lo vivía dentro de casa. Me gustaba mucho, y por eso yo también comencé a competir.

«La salida es muy importante, no tener que remontar te facilita mucho las cosas»

-¿Y en qué momento decidió pasarse al mountain bike, ya que no es una disciplina tan popular en Cantabria?

-En cadetes comencé a competir en ciclocross y ya entonces probé en alguna carrera de mountain bike. Pero no fue hasta juveniles que empecé a competir en serio, hasta que al llegar a sub-23 me dediqué por completo al ciclismo de montaña. Ahora el ciclocross lo he dejado, aunque este verano haré alguna carrera de carretera.

-¿Qué es lo que le llevó a dejar la carretera y el ciclocross y centrarse en el ciclismo de montaña?

-Cuando competía en juveniles compaginaba las tres, ciclocross en invierno y luego en verano competía tanto en carretera como en BTT. Pero al final estaba un poco aburrido de la carretera y el mountain bike me resultaba más atractivo, principalmente porque me gusta más competir en los circuitos, que son mucho más técnicos y también más divertidos.

-Últimamente se han producido muchos casos de atropellos a ciclistas, varios de ellos incluso mortales, ¿cree que este miedo a la carretera se podría traducir en que varios ciclistas se pasen al ciclismo de montaña?

-Yo prefiero entrenar por los caminos de BTT, porque sí que me da miedo entrenar en carretera. En mountain bike te puedes caer tú solo, pero en la carretera la situación es mucho más peligrosa, porque encima se suele ir en grupos y cualquier caída o accidente tiene unas consecuencias mucho más graves.

-¿Cuál es la principal diferencia entre el BTT y el ciclismo en ruta, tanto a nivel de preparación como en la competición?

-Son entrenamientos mucho más explosivos y de fuerza, por lo que se entrena mucho más en el gimnasio. También hay que realizar una gran preparación técnica, ya que los recorridos requieren de mucha habilidad con la bicicleta. El entrenamiento para el ciclismo en ruta es más de fondo y subir puertos. También las carreras son diferentes, ya no solo por lo técnicos que resultan los circuitos, sino que también son mucho más cortas. Y también los equipos son muy diferentes. En mi caso somos mis patrocinadores y yo, así que lo único que cambia de una temporada a otra es si se mantienen los patrocinadores o llega uno nuevo. Sí que hay equipos más grandes con más corredores en sus filas, pero en ningún caso al nivel de los equipos de carretera. Este es un deporte mucho más individual.

-En ciclismo en ruta hay muchos corredores que pueden dedicarse plenamente al deporte y las grandes estrellas cobran cifras muy elevadas. ¿Es posible vivir del mountain bike o en su caso debe compaginarlo con otro trabajo?

-En mi categoría, sub-23, hay pocas personas que puedan vivir de ello, aunque en la categoría élite, donde competiré el año que viene, sí que hay gente que puede dedicarse exclusivamente a ello. Yo trabajo en un taller de coches aquí en Santander y me ayudan mucho con los horarios para poder entrenar y competir. Entreno por la mañana y trabajo de tarde o al revés, y también son bastantes flexibles si necesito salir unos días antes para ir a una competición. Su ayuda resulta fundamental.

-Sobre el Campeonato de España, ¿esperaba conseguir ese resultado, la medalla de plata?

-Sabía que tenía un buen estado de forma, pero que también había muchos corredores con mucho nivel. Y además te lo juegas todo a una sola carrera y que encima es muy corta, por lo que resulta casi imposible predecir el resultado.

-¿Cómo fue la carrera?

-Salía en cabeza por tener puntos UCI (ranking internacional). Esto es algo importantísimo en el mountain bike, sobre todo en el momento en el que se estrecha el circuito. Luego se forman cortes, por lo que el hecho de estar en cabeza facilita mucho las cosas, porque no tienes que remontar, sobre todo si hay alguna caída. En la carrera salí muy bien y ya en la primera vuelta nos quedamos en cabeza el catalán Josep Durán y yo, que habíamos conseguido distanciar un poco al resto de corredores. Yo iba a mi ritmo, pero Josep, que al final sería el ganador, iba un poco más fuerte y me resultó imposible seguirle. Además tuve que ir con bastante precaución, porque no tenía rueda para cambiar, y sí cometía cualquier error me habría ido para casa.

-A finales de julio se disputó el Campeonato de Europa, ¿esperaba haber sido convocado por la selección tras este resultado?

-Me hubiese gustado tras conseguir esta medalla de plata, pero la selección ya estaba hecha antes del campeonato. Además tampoco hay muchas pruebas en España en las que compitamos todos juntos para poder decidir quienes van a los eventos internacionales.

-¿Confía en tener más posibilidades para competir en eventos internacionales cuando compita en la categoría élite?

-Voy a intentar correr en la última prueba de la Copa del Mundo que se disputa en Italia, el 28 de agosto y luego, si consigo los apoyos necesarios, intentaré competir más a nivel internacional el próximo año.

-La próxima temporada se enfrentará en la categoría élite a medallistas mundiales y olímpicos. ¿Qué nivel espera mostrar?

-Ya en sub-23 compites juntos a los profesionales, aunque luego en la clasificación final nos separen los resultados. Por lo tanto no es una novedad para mí, aunque sí que es complicado competir contra ellos, porque es gente que sólo se dedica a ello y el nivel que tienen es muy alto.