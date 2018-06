Ciclismo | Ctos. de España Casi una treintena de ciclistas cántabros disputan los Nacionales este fin de semana en Castellón Las pruebas de crono y de línea se disputarán todo el fin de semana. / DM . Ocho sub-23 elegidos por el seleccionador Mariano Bolívar, nueve ciclistas élite y élite UCI y las féminas del equipo cántabro Río Miera disputarán las pruebas contrarreloj y de fondo en carretera | Los Campeonatos arrancan este viernes y acaban el domingo SUSANA ECHEVARRÍA Santander Martes, 19 junio 2018, 17:16

Los ocho integrantes de la selección cántabra sub23 de ciclismo que este fin de semana disputarán los Campeonatos de España de Fondo en Carretera en Castellón, así como el equipo femenino Río Miera-Cantabria Deporte, parten este miércoles desde hacia tierras levantinas para ultimar su preparación sobre el terreno. Durante tres días, de viernes a domingo, los mejores ciclistas regionales lucharán por conseguir el maillot con los colores nacionales.

El viernes, primer día de competición, entrarán a escena los contrarrelojistas. Los tres sub 23 seleccionados son Miguel Ángel Fernández, David Calderón y Pablo Alonso. Al igual que las féminas sub 23 y élite, la salida y meta de esta crono para amateurs estarán situadas en la localidad de Vall d'Alba y el recorrido será de 19,5 km con apenas 250 metros de desnivel. La prueba comienza a las 10.00o horas.

Como gran novedad, el Campeonato de España femenino no se disputará por selecciónes autonómicas sino que será por equipos. Representando a Cantabria correrá el Río Miera-Cantabria Deporte. Después de su éxito en la Vuelta a Valencia y de sus buenas actuaciones en las pruebas de La Rioja y Pais Vasco, el equipo que dirige Cristina San Emeterio llega a Castellón en un excelente estado de forma y con opciones reales a subirse al podio tanto en la crono (este viernes, a las 12.00 horas, y sobre 19,5 kilómetros prácticamente llanos, aunque muy técnicos) como en la carrera en línea (el sábado). Las corredoras del Río Miera que competirán en ambas pruebas son: Lucía Blanco, Paula Díaz, Alba Fernández, Lucía Fidalgo, Paula Lanz, Laura Tenorio, Sandra Trevilla, Nerea y Aída Nuño y Paula Suárez.

En la tarde del viernes les tocará el turno a los élite y élite UCI. La contrarreloj de estos comenzará a las 17.00 horas, un horario en el que el calor todavía será un enemigo, sobre un recorrido de 37 kilómetros y también en la localidad de Vall d'Alba. La crono élite UCI-élite masculina será más dura que las de los sub-23 y las féminas, pues contempla las ascensiones al Alto de Les Useres, en el kilómetro 13, y al Coll de la Basa, en el kilómetro 25, aunque, sobre el papel, parece menos exigente que en anteriores ediciones. Los cántabros que disputarán la crono, también defendiendo a sus respectivas escuadras, serán: el profesional del Burgos Jesús Ezquerra y el élite del Rías Baixas David Galarreta.

Arriba, los integrantes de la selección cántabra sub23 junto al seleccionador Mariano Bolívar. Abajo (izquierda), corredoras del equipo Río Miera que lograron ganar la Vuelta a valencia. A la derecha, Oscar LInares y Sergio Vega, que correrá la prueba élite. / DM .

Y, sin tiempo para respirar, el sábado llegarán las pruebas en línea. Los primeros en salir serán los corredores sub-23. A las 9.30 horas, en Oropesa del Mar, comenzará a disputarse la prueba para los aficionados, sobre un total de 161 kilómetros. Para el seleccionador nacional sub-23, Pascual Momparler, el circuito sobre el que se pondrán en juego los títulos «va a brindar un gran espectáculo». La salida se dará desde Oropesa y se va hacía el interior de Castellón. El recorrido está repleto de subidas, bajadas y carreteras estrechas, que va a hacer muy dura la prueba y puede provocar escapadas numerosas, que, mal controladas, pueden ser buenas. Según Momparler, «es un circuito tan duro que los equipos van a quedar muy desmembrados y será difícil la organización para tirar. Puede haber sorpresas», augura. Los ocho cántabros que formarán en la salida de esta prueba en línea son: Miguel Ángel Fernández, David Calderón, Pablo Alonso, Álvaro García, Samuel Sainz, Alfonso Gutiérrez, Ánder del Castaño y Ángel Coterillo.

Los campeonatos, por Eurosport Con el Tour de Francia en el horizonte, Eurosport ha llegado a un acuerdo con la Federación Española de Ciclismo para la retransmisión del Campeonato de España. Los amantes del ciclismo podrán disfrutar en Eurosport 2 tanto de la prueba femenina de línea como la masculina élite y élite UCI del domingo.

El sábado por la tarde (16.30 horas), competirán las féminas élite y sub 23, sobre una distancia de 116 kilómetros y prácticamente el mismo circuito que los sub 23, aunque menos duro. El recorrido le viene muy bien a un equipo potente como el Movistar, que intentará endurecer la prueba para que Mavi García se haga con el triunfo, aunque tras la rotura de clavícula que sufrió esta ciclista en la Liege-Bastogne-Liege, hay algunas dudas sobre sus posibilidades. Otras favoritas al triunfo son sus compañeras de escuadra Lourdes Oyarbide o Gloria Rodríguez e incluso Sheyla Gutiérrez (Cylance). Las cántabras del Río Miera tienen opciones a subir al podio, sobre todo, en la categoría sub 23.

Por último, el domingo, se disputará la prueba en línea para los 'pros' y los élite, la prueba reina de estos campeonatos, que comenzará a las 9.00 horas. La salida estará en la ciudad de Castellón de la Plana y la meta en Benicassim. Y por recorrer, 215 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel acumulado para resolver quien será el sucesor de Jesús Herrada como Campeón de España. Los primeros 100 kilómetros, hasta llegar al circuito final, transitan por Vall de Uxo, Segorbe, se subirá el Marianet, el puerto de Alcudia de Veo, un terreno de carreteras estrechas, repechos, constantes subidas y bajadas, que complicarán mucho lo de ir a rueda. Y en los últimos 90 kilómetros, la escalada al Desierto de las Palmas, por el que se pasará en tres ocasiones, decidirá la carrera. No es un puerto muy duro (siete kilómetros), pero el cansancio acumulado en las piernas de los corredores en ese punto y el calor que tiene previsto hacer, pueden pasarle factura a más de uno.

Los cántabros que estarán en la salida de esta última prueba de los Nacionales son: los profesionales Jesús Ezquerra (Burgos), Ángel Madrazo (Delkop Marseille), José Manuel Gutiérrez Revuelta (Massi Kuwait) y Mario González y Álvaro Trueba (Sporting Tavira). En el numeroso pelotón (está previsto que tomen la salida 229 corredores) también estarán los élite Óscar Linares (Gomur), David Galarreta y Antonio Angulo (Rías Baixas) y Sergio Vega (Froiz); y otro corredor del conjunto cántabro Gomur como es el abulense Carlos Gutiérrez.

Los favoritos para hacerse con la victoria en esta prueba de línea son los élite UCI y más en concreto, algún corredor del potente equipo Movistar. El inagotable Alejandro Valverde, que atraviesa un gran momento de forma tras su victoria en la Ruta de Occitania (Francia) y su preparación para el Tour de Francia, Dani Navarro y por supuesto el campeón del pasado año Jesús Herrada, estos dos ambos del Cofidis.