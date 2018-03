Pantano se lleva la quinta etapa y Valverde mantiene el liderato

«Quedan dos días que también pueden ser clave aunque no sean tan duros»

Alejandro Valverde (Movistar Team) ha admitido que «lo más duro ya ha pasado, pero quedan dos días que también pueden ser clave aunque no sean tan duros. Para mañana creo que se espera lluvia. Tenemos dieciséis segundos de ventaja, que tanto pueden ser bastantes como no, así que nada está decidido hasta la meta de Montjuic», ha asegurado. El murciano ha opinado que su posición tiene que ser la de «defenderse». «Atacar, tiene que atacar él (Bernal), que es quien tiene tiempo perdido. Si todo va normal, es difícil que se me pueda escapar, pero puede pasar de todo», ha dicho prudente un Valverde que aspira a su tercera victoria en la «Volta».