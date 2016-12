Cantabria, juez de La Vuelta

Cortas, sinuosas y... explosivas. Las dos etapas que acogerá Cantabria en la Vuelta de 2017 responderán a ese perfil que la ronda española busca desde hace varias temporadas. A falta de la presentación oficial de la carrera, que tendrá lugar el jueves, 12 de enero, en Madrid, los detalles del itinerario de ambas etapas por la geografía regional vienen a confirmar lo que ya se intuía a mediados de noviembre, cuando se confirmó que la región no tendría una etapa –la que acaba en el Alto de Los Machucos–, sino dos, la segunda con final en Santo Toribio. El que no ande listo, enterrará en Cantabria sus opciones para ganar la Vuelta.

Las etapas Espinosa de los Monteros-Alto de Los Machucos: Espinosa de los Monteros, Vega de Pas, Alto de La Braguía, Selaya, Alto de El Caracol, San Roque de Riomiera, La Cavada, puerto de Alisas, Arredondo, Alto de Los Machucos. Unos 120 kilómetros de recorrido. Suances-Monasterio de Santo Toribio: Suances, Comillas, San Vicente de la Barquera, Puentenansa, Alto de Ozalba, Alto de Hoz, La Hermida, Potes, Monasterio de Santo Toribio de Liébana. 110 kilómetros de recorrido.

La etapa con la que la ronda española llegará a Cantabria partirá desde la cercana localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros. Los ciclistas bajarán por el puerto de Estacas de Trueba en dirección a la Vega de Pas y a continuación, pondrán rumbo a Selaya. En el medio, el puerto de La Braguía. El recorrido rompepiernas sigue en todo su apogeo en dirección a San Roque de Riomiera, ya que entre medias está la subida al Alto de El Caracol. Desde San Roque, el pelotón se dirigirá a La Cavada para encarar a continuación uno de los puertos señeros de la región, Alisas. Tras su descenso, los ciclistas se dirigirán, sencillamente, al infierno. Desde la localidad de Bustablado, en el municipio de Arredondo, comienzan los nueve kilómetros de ascenso al Alto de Los Machucos. Con un desnivel medio del 10,2% y rampas máximas del 25%, es más que suficiente para que los corredores que hayan ido con el gancho en los poco más de 120 kilómetros que se prevén de etapa, se hundan definitivamente. Para algún favorito que no ande fino, Los Machucos puede significar su adiós a la clasificación general.

De Suances a Santo Toribio

Al día siguiente, aún con la paliza en el cuerpo, tendrá lugar la etapa que transcurre íntegramente por Cantabria. Y será aún más corta que la anterior, de apenas 110 kilómetros entre Suances y el monasterio de Santo Toribio de Liébana y retransmitida en su totalidad por televisión. La etapa que servirá para promocionar el Año Jubilar 2017 discurrirá en su primera parte por la costa, pasando por Comillas y San Vicente de la Barquera. Posteriormente, los ciclista se dirigirán a Puentenansa. Y desde ahí el pelotón de La Vuelta se encontrará con dos modestas ascensiones, pero –sobre todo una de ellas– aún muy vivas en el recuerdo de los aficionados. Primero el Collado de Ozalba. Y luego, el de Hoz. Ese que estará ligado para siempre al nombre de Alberto Contador. El de Pinto, en el año 2012, atacó cuando nadie lo esperaba casi en su cima y se lanzó en un descenso a tumba abierta hasta La Hermida, para llegar a Potes y de ahí a Fuente Dé para decidir el triunfo final. Algo que parecía improvisado, pero que lo no era tanto. El madrileño ya había hecho la misma jugada en una edición del Circuito Montañés. Aquella etapa de la que nadie esperaba gran cosa decidió una Vuelta a España.

Es de esperar que, esta vez, a nadie le pille de nuevas el recorrido y la peligrosidad de dejar suelto a un favorito por carreteras estrechas y llenas de curvas en las que un solo ciclista baja mucho mejor que un pelotón.A diferencia de lo que sucedió en 2012, al llegar a Potes no se irá hasta Fuente Dé, sino al lugar que da sentido a esta etapa por la región. Los poco más de dos kilómetros que llevan desde la capital lebaniega hasta el monasterio de Santo Toribio quizá no tengan la entidad para que a alguien le caiga una minutada, pero sí para que en meta se ‘pique’ algún segundo entre los favoritos. Será un final de etapa inédito para la Vuelta, pero no para el ciclismo. En el Circuito Montañés, Santo Toribio se asocia a nombres de postín. José María ‘Chava’ Jiménez, en 1992, y más recientemente los holandeses Robert Gesink (2006) y Bauke Mollema (2007) ganaron y cimentaron su victoria en el Circuito en esas rampas. En 2009 hizo lo propio el norteamericano Tejay Van Garderen, aunque el triunfo de etapa frente al monasterio fue para Sergio Pardilla. Van Garderen fue segundo en meta.

La confirmación oficial de ambos trazados tendrá lugar el próximo jueves, 12 de enero, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Allí se presentarán todas las etapas y las localidades por las que pasen de una ronda española que arrancará el 19 de agosto y finalizará el 10 de septiembre. El presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, estará en un acto en el que se proyectará el vídeo que el presidente regional protagonizó junto a Óscar Freire, Pedro Delgado y los miembros de la organización de la Vuelta Fernando Escartín y Kiko García, en el que hacían el último tramo de la etapa de Los Machucos. Una subida que, a buen seguro, ya está marcada en rojo por muchos de los que serán favoritos en La Vuelta.