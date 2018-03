«Tiene que ser una fiesta del fútbol» Pablo Lago y Geli, entrenadores de Gimnástica y Tropezón, apuestan por un derbi festivo. :: j. C. Ángel de Juana 'Geli' y Pablo Lago destacan «la importancia de la deportividad» en el derbi de la capital del Besaya A. SANZ/J. COMPOSTIZO TORRELAVEGA. Domingo, 11 marzo 2018, 09:11

Una fiesta. Eso es lo que desean Ángel de Juana 'Geli' y Pablo Lago, entrenadores del Tropezón y de la Gimnástica respectivamente. Santa Ana (hoy, 17.00 horas) acoge uno de los partidos más esperados de la temporada, un choque en los que los dos equipos se juegan algo más que los tres puntos. Taniegos y blanquiazules están en zona de fase de ascenso, peleando por la Liga, en buena forma y, además, en racha. Poco más se le puede pedir a un encuentro en el que además siempre se halla el aliciente de la rivalidad local, ese anhelo de superar siempre al conjunto vecino.

En su discurso, horas antes del partido, ambos técnicos incidieron en «la importancia que tiene la deportividad» en choques como el de hoy, en el que «no importan los resultados anteriores ni las dinámicas». «Este encuentro tiene que ser la fiesta del fútbol de Torrelavega», afirman Geli y Lago. Los derbis son siempre acontecimientos especiales que abarcan más que noventa minutos y no se ciñen a lo estrictamente deportivo. Son partidos que arrastran al estadio no solo a los aficionados de siempre, sino también a aquellos otros que acuden más esporádicamente o incluso que no van nunca.

El entrenador taniego confesó tras el último entrenamiento que «un Tropezón-Gimnástica suena a Segunda División B. Es una pena que ambos estemos en Tercera, pero es la realidad y en ella tenemos que trabajar para subir de categoría». Entiende que ganar «nos puede dar mucha moral, pero tendremos que seguir sumando de tres en tres si al final deseamos dar el salto a Segunda B. Me preocupa estar bien ahora, pero está claro que se sube a partir del 13 de mayo». Por su parte, el técnico de la Gimnástica, destaca la importancia moral: «Estos tres puntos tienen un gran significado, pues el equipo que los consiga siempre sale reforzado de cara al resto de partidos, y más, en este tramo final de temporada con todo por decidir y el margen de error es mínimo».

Ambos conjuntos llegan en un buen momento. La Gimnástica, segundo clasificado con 65 puntos, en su mejor racha de siempre, con catorce victorias y un empate en los últimos quince partidos, en los que además solo ha encajado un par de goles. Números que, con permiso del Laredo, desprenden aroma a campeón. El Tropezón, cuarto con 60, no pierde desde finales de noviembre, ha ganado cinco de los últimos seis choques y solo el Laredo ha sido capaz de ganarlo en su casa. Si se tienen en cuenta los números, resulta complicado apostar claramente por la victoria de cualquiera de los dos. La Gimnástica puede parecer favorito ya que su trayectoria reciente impresiona más, con unas estadísticas dignas de enmarcar, pero la historia reciente refleja que en las dos últimas temporadas se saldaron con derrota sus visitas a Santa Ana (1-0 la campaña pasada y 2-1 la anterior).