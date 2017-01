Toni Kroos pica a Marcelo con su felicitación de Año Nuevo

La Nochevieja suele ser momento para expresar buenos deseos de cara al año entrante. Pero hay quienes no andan muy atinados a la hora de dar la bienvenida al año que comienza. Ese parece ser el caso de Toni Kroos, quien ha desatado la polémica con una controvertida imagen subida a su cuenta de Twitter. El centrocampista alemán del Real Madrid recibió la llegada del año con un mensaje que aludía a la histórica victoria de la selección germana en el Mundial de 2014 tras imponerse por 1-7 frente a la anfitriona Brasil en las semifinales. Así, empleó la bandera de la 'canarinha' y la de la 'mannschaft' colocándolas junto al 2 y al 0.

La broma no le hizo ninguna gracia a su compañero de equipo Marcelo. El lateral zurdo del Real Madrid publicó poco después un tuit en el que reclamaba respeto y que acompañaba con una serie de banderas brasileñas. "Feliz año a todos mucha salud y RESPETO a los demás siempre!", escribió el segundo capitán del Real Madrid.

Consciente del revuelo creado, Kroos insertó un nuevo tuit aclarando que su intención era hacer sólo una broma.

A lot of attention for a little joke Wish you all a safe and happy new year!