Guardiola: «No voy a ser presidente del Barcelona, para eso ya está Piqué»

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha negado tener interés en volver al Barcelona en el futuro y ha resaltado que no se ve como presidente del conjunto azulgrana, añadiendo que "para eso ya está Piqué".

El técnico ha salido así al paso de las declaraciones del italiano Fabio Capello, que afirmó que Guardiola dejaría los banquillos un día para ser presidente del Barça. "Tuve la suerte de ser entrenado por Fabio Capello y le diré que nunca seré presidente del Barcelona... Para eso ya está Gerard Piqué", ha manifestado en la rueda de prensa previa al duelo de tercera ronda de la Copa de Inglaterra (FA Cup) frente al West Ham.

Guardiola ha aprovechado para apuntar que sus recientes declaraciones sobre el final de su carrera eran "inapropiadas" teniendo apenas 45 años, asegurando que no va a retirarse "en dos o tres años". "Quizás era inapropiado decir que comenzaba a decir adiós a mi carrera. No pienso todavía en retirarme", ha indicado.

"Estoy en el lugar perfecto"

El lunes, Guardiola dijo que se dirigía "hacia el final" de su carrera de entrenador. "Estaré en Mánchester las próximas tres temporadas, quizás más", afirmó el técnico español a la televisión estadounidense NBC. "No estaré en los banquillos hasta que tenga 60 o 65 años. Creo que el proceso de mi despedida ha empezado. Estoy llegando al fin de mi carrera de entrenador, de eso estoy seguro", sentenció.

Este jueves, el catalán ha precisado sus palabras: "Dije en la entrevista que no seré entrenador hasta los 60 años. Pero tengo 45 años. No voy a retirarme en dos o tres años". "Me gusta mi trabajo y estoy en el lugar perfecto para hacer mi trabajo aquí en Inglaterra", ha añadido. "No voy a entrenar hasta los 60 años porque tengo ganas de hacer otra cosa en la vida", ha insistido.

"Comencé en el fútbol muy joven (...) Quiero hacer otra cosa en mi vida, pero no antes de tres, cuatro, cinco, seis o siete años", ha explicado el entrenador, que llegó a Mánchester antes de la actual temporada, después de haber dirigido al Bayern de Múnich durante tres temporadas.